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Питерец.ру » Общество » На КАД в течение четырех дней будут закрыты площадки отдыха для водителей

На КАД в течение четырех дней будут закрыты площадки отдыха для водителей

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будут закрыты площадки отдыха для водителей

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном закрытии зон отдыха для автомобилистов на Кольцевой автодороге (КАД) в течение четырех дней. Данное ограничение связано с проведением Петербургского международного экономического форума, запланированного на период с 18 по 21 июня 2025 года.

Согласно заявлению начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, доступ на площадки отдыха будет ограничен на участке КАД от развязки с Софийской улицей до развязки с Ропшинским шоссе (автомобильная дорога «Марьино – Ропша»), что соответствует участку с 60-го по 94-й километр. Для обеспечения безопасности будут установлены ограждающие конструкции, в частности водоналивные барьеры.

При этом Илья Пузыревский подчеркнул, что доступ к автозаправочным станциям, расположенным на указанном участке КАД, будет сохранен в полном объеме, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание транспортных средств.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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