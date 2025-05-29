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Питерец.ру » Общество » В Любани отремонтируют мемориал братского захоронения

В Любани отремонтируют мемориал братского захоронения

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
В Тосненском районе Ленобласти восстановят мемориал на братском захоронении

В текущем году в Любани запланировано восстановление ещё одного объекта памяти — мемориала братского захоронения, расположенного на городском кладбище. Муниципалитет успешно прошёл конкурсный отбор, представив заявку на финансирование ремонтных работ.

На реконструкцию данного мемориала из регионального бюджета будет ассигновано 1,2 миллиона рублей. Данные средства предназначены для реставрации братского захоронения, находящегося на территории городского кладбища. В этом захоронении покоятся останки 43 героев, отдавших жизнь за Родину, включая солдат Красной армии, сапёров, погибших в 1950-х годах, а также трёх заслуженных жителей города.

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть, Тосненский район
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