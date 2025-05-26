Госслужащим Ленобласти напомнили основы начальной военной подготовки

В Ломоносовском районе Ленинградской области состоялось ежегодное мероприятие по командно-образовательной работе, организованное на базе центра военной подготовки для государственных служащих Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко, отметил, что в рамках курса начальной военной подготовки, организованного для государственных служащих Ленинградской области, были предусмотрены занятия по тактической медицине, практическому применению оружия, саперному делу и основам работы артиллерийских расчетов. Он также сообщил, что маскировочные сети, изготовленные в ходе сборов, будут переданы на фронт через фонд "Ленинградский рубеж".