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Питерец.ру » Общество » Госслужащим Ленобласти напомнили основы начальной военной подготовки

Госслужащим Ленобласти напомнили основы начальной военной подготовки

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Для госслужащих Ленинградской области прошёл ежегодный день командно-образовательной работы

В Ломоносовском районе Ленинградской области состоялось ежегодное мероприятие по командно-образовательной работе, организованное на базе центра военной подготовки для государственных служащих Ленинградской области.

Губернатор Ленинградской области, Александр Дрозденко, отметил, что в рамках курса начальной военной подготовки, организованного для государственных служащих Ленинградской области, были предусмотрены занятия по тактической медицине, практическому применению оружия, саперному делу и основам работы артиллерийских расчетов. Он также сообщил, что маскировочные сети, изготовленные в ходе сборов, будут переданы на фронт через фонд "Ленинградский рубеж".

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район
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