ента новостей

14:27
Жители Ленобласти выбрают проект благоустройства
14:20
В Петербурге приступают к капитальному ремонту Свердловской набережной
14:17
В Петербурге многодетные семьи получили награды
14:10
Выставка Виктории Ивановой «Лес»
13:34
Выставка «Медвежья азбука»
13:23
В Петербурге проведут 12 концертов, посвященных великим русским поэтам
13:13
Дом Набокова, труды Ломоносова и Стамбульские сказки — СПбГУ примет участие в Книжном салоне
13:03
В Петербурге задержали мужчину, который ограбил 83-летнюю старушку
12:46
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнего велосипедиста
12:40
На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы
12:37
В Красносельском районе «Газель» сбила 12-летнего велосипедиста
12:31
В Петербурге задержали уличного грабителя
12:23
В Московском районе задержали подозреваемого в разбое
12:19
На федеральной трассе Р-23 в Лужском районе Ленобласти введут реверсивное движение
12:15
В Петербурге задержали наркосбытчика
10:33
Финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
10:22
Петербуржцы впервые смогут познакомиться с воинами терракотовой армии
10:17
Из Петербурга отправили очередную партию гуманитарного груза в Мариуполь
10:10
В Петербурге задержаны подозреваемые в хищении денежных средств граждан под предлогом оказания услуг страхования автогражданской ответственности
10:02
Комиссия ЗакС Петербурга подготовила поправку к проекту федерального закона о банкротстве
09:47
В Купчино у бизнесмена под дулом пистолета выбивали долг по зарплате
09:39
По меньшей мере шесть человек погибли при пожаре в общежитии в столице Новой Зеландии
22:12
Баскетбольный «Зенит» в четвёртый раз подряд проиграл ЦСКА (не помогли 17 очков и 8 подборов Моэрмана), сезон – 2022/2023 медалей петербургскому клубу не принёс
20:18
Непомнящий не смог съесть коня Гири в эндшпиле и занял на супертурнире в Бухаресте предпоследнее 9-е место, победителем стал американец Каруана – 5,5 очков и 100 тысяч долларов призовых
20:01
В Ленобласти подведены итоги фестиваля «Российская студенческая весна»
19:55
В Кингисеппе у посетителя кафе изъяли охотничьи патроны
16:38
Активность депутатов-коммунистов петербургского Заксобрания: Роман Кононенко заинтересовался стройкой, а Дмитрий Дмитриев встретился с ветеранами
16:13
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам более 3,2 миллиона рублей
16:03
В Ленобласти пройдут соревнования поваров
15:48
«Билет в будущее-2023»:1250 педагогов Санкт-Петербурга повысят квалификацию и помогут школьникам в выборе профессии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы

На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы

0
52
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 17 по 24 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться на участке внешнего кольца КАД с 41 по 40 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на третьей и четвёртой полосах. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО «Техносфера Инжиниринг».   

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-05-2021, 20:32
На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11-05-2021, 12:04
На КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
3-05-2023, 14:33
На внутреннем кольце КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
30-04-2021, 19:25
На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
24-04-2021, 20:52
На КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения
28-08-2020, 14:42
На участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения

Происшествия на дорогах

0
47
Сегодня, 12:46
В Красносельском районе иномарка сбила 16-летнего велосипедиста
0
52
Сегодня, 12:37
В Красносельском районе «Газель» сбила 12-летнего велосипедиста
0
112
Вчера, 10:47
В Лодейном Поле иномарка сбила 17-летнего велосипедиста
0
125
Вчера, 10:16
В Петербурге иномарка сбила 11-летнего мальчина на самокате
Наверх