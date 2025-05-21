В школе Красногвардейского района открыли «Парты Героя»

В школе №349 Красногвардейского района Санкт-Петербурга состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию «Парт Героя», установленных в память о двух выпускниках школы – Владимире Иванове и Владимире Цыганцове, отдавших свои жизни в ходе специальной военной операции на Украине. Это событие стало частью масштабного проекта партии «Единая Россия» под названием «Новая школа», направленного на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Имена этих молодых людей, отважно защищавших Родину, теперь навсегда вписаны в историю школы, их подвиг станет примером для будущих поколений учеников.

Владимир Цыганцов, выпускник школы, проявил высочайшую гражданскую ответственность, приняв добровольное решение отправиться на фронт 9 октября 2022 года. Его мужество и отвага были отмечены участием в освобождении Авдеевки, за что он был награжден медалью «За взятие Авдеевки». К сожалению, в ходе одной из наступательных операций, проявив невиданную храбрость и самоотверженность, Владимир получил тяжелейшие ранения, несовместимые с жизнью. 17 марта 2024 года он скончался в госпитале, оставив неизгладимый след в сердцах своих близких, друзей и сослуживцев. Его память будет жить вечно, как символ высочайшего патриотизма и преданности своей стране.

История Владимира Иванова также полна трагизма и героизма. Призванный на службу по мобилизации 26 октября 2022 года, он с честью выполнял свой воинский долг. За мужество и самоотверженность, проявленные в тяжелейших боях, Владимир Иванов был посмертно награжден медалью «За Отвагу» и орденом Мужества – наградами, свидетельствующими о его исключительном героизме. Его жизнь трагически оборвалась 8 июля 2024 года. Он погиб, защищая Родину, своих сограждан, став символом бескорыстного служения и жертвенности.

Церемония открытия «Парт Героя» прошла в торжественной атмосфере. В зале собрались ученики школы, педагогический коллектив, близкие друзья Владимира Иванова и Владимира Цыганцова, а также почетные гости. Директор школы, Галина Прибыткина, в своей трогательной речи подчеркнула важность сохранения памяти о героях, о важности понимания их подвига и о необходимости воспитания в молодом поколении чувства патриотизма и любви к Родине.

Учителя, которые знали Владимира и Владимира еще со школьных лет, делились теплыми воспоминаниями о своих учениках, отмечая их доброту, отзывчивость, искренность и непоколебимую стойкость характера. Они вспоминали их как светлых, добрых и целеустремленных молодых людей, всегда готовых прийти на помощь.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представитель партии «Единая Россия», Александр Кущак, в своем выступлении подчеркнул важность подобных патриотических проектов, способствующих воспитанию в молодом поколении глубокого уважения к подвигу и любви к Отечеству. Он отметил, что «Парта Героя» – это не просто памятный знак, а символ преемственности поколений, связь времен, напоминание о том, что благополучие и мирная жизнь достигаются благодаря самопожертвованию и героизму таких людей, как Владимир Иванов и Владимир Цыганцов. Теперь ученики школы смогут каждый день видеть эти имена, вспоминая их подвиг и черпая в этом вдохновение и силу.

Одним из самых трогательных моментов церемонии стало выступление мамы Владимира Иванова. Ее слова, полные боли и гордости за своего сына, глубоко тронули всех присутствующих. Она выразила глубокую благодарность школе за сохранение памяти о Владимире, за уважение и память, которые школа хранит о героях. Этот проект, безусловно, станет важным элементом патриотического воспитания в школе №349, напоминая ученикам о важности гражданского долга и мужества. Память о Владимире Иванове и Владимире Цыганцове будет жить вечно.