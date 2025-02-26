В школе Красногвардейского района открыли парту Героя СВО и Сад героев, посвящённый защитникам Отечества

В стенах Школы здоровья и индивидуального развития Красногвардейского района Санкт-Петербурга состоялась торжественная церемония открытия парты Героя, посвященной памяти Игоря Владиславовича Журавлёва, выпускника школы и участника специальной военной операции, погибшего при выполнении воинского долга. Мероприятие, пропитанное скорбью и гордостью одновременно, собрало учителей, одноклассников Игоря, его родных, представителей власти и духовенства. Атмосфера была невероятно трогательной; слезы смешивались с тихой гордостью за молодого человека, отдавшего свою жизнь за Родину.

Игорь Журавлёв, учившийся в этой школе с первого класса, всегда отличался активной жизненной позицией и патриотизмом. Он принимал активное участие во всех школьных мероприятиях, посвященных истории России, постоянно демонстрируя глубокое уважение к героическому прошлому страны. После окончания школы Игорь поступил в колледж, а затем пошел служить в Вооружённых силах России, где проявил себя дисциплинированным и ответственным солдатом. Его служба проходила без нареканий, он зарекомендовал себя как надежный товарищ и исполнительный боец.

Когда пришла повестка о мобилизации, Игорь, не задумываясь, принял решение встать на защиту Родины. Примечательно, что вместе с ним отправился на фронт его отец, Владислав Владиславович Журавлёв. Это редкий пример отцовской преданности и поддержки, подчеркивающий семейные ценности и патриотическое воспитание, полученное Игорем с детства. Они служили вместе в одном полку, плечом к плечу, демонстрируя невероятную силу духа и единство. Владислав Владиславович и по сей день находится в зоне боевых действий, руководя своим отделением и продолжая дело, начатое вместе с сыном.

Гибель Игоря Журавлёва стала трагедией для всей страны, особенно тяжело её восприняли его родные, близкие и одноклассники. Он погиб на подступах к Артемовску, проявив мужество и героизм в бою. Его отвага и самоотверженность были отмечены посмертно Орденом Мужества – высокой государственной наградой, подтверждающей его исключительное мужество и верность воинскому долгу. Игорю было всего 24 года – возраст, когда жизнь только начинается, но он отдал её за свободу и независимость своей Родины. Его образ навсегда останется в памяти как пример настоящего патриотизма и самопожертвования.

Парта Героя, установленная в школе, станет символом памяти о Игоре Журавлёве и напоминанием для будущих поколений о важности патриотизма, мужества и готовности защищать свою страну. Она будет передаваться из класса в класс, ставя перед учащимися пример самоотверженности и жертвенности ради высших идеалов.

На церемонии открытия парты Героя выступил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Кущак, отметивший важность сохранения памяти о погибших героях как священного долга каждого гражданина. Он подчеркнул, что подвиг Игоря Журавлёва должен служить примером для подрастающего поколения, вдохновляя их на гражданскую ответственность и любовь к Родине. В своих словах он также выразил глубокое соболезнование родным и близким погибшего героя.

В этот же день, во дворе школы, был заложен Сад Героев – инициатива директора школы Сергея Тихашина, возникшая в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Этот сад станет еще одним символом памяти о всех героях, отдавших свои жизни за Родину, не только в СВО, но и во всех войнах и конфликтах, в которых участвовала Россия. Иерей Виктор Матяшов, директор центра духовной культуры и образования Красногвардейского благочиния, отслужил молебен у закладного камня, благословив это важное начинание. Сад Героев будет местом памяти и тихой скорби, где можно почтить память павших защитников отечества. В будущем планируется посадить деревья, символизирующие жизнь и память о героях, а также установить мемориальные доски с именами погибших. Это место станет святыней для школы и всего района, напоминая о великом подвиге людей, отстоявших независимость и свободу страны.