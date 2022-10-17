В Петербурге увековечили память росгвардейца, погибшего в ходе специальной военной операции

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску, посвящённую военнослужащему Росгвардии подполковнику Ренату Гайсину, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Мемориальная доска установлена на стенах учебной аудитории факультета материально-технического обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, где учился офицер. В церемонии открытия приняли участие преподаватели, сослуживцы и ветераны войск.

Ренат Равилович Гайсин родился 17 октября 1982 г. в Салавате (Республика Башкортостан), на военной службе с 2001 года. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при воинского долга, подполковник Ренат Гайсин награждён орденом Мужества (посмертно).