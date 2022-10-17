В Петербурге увековечили память росгвардейца, погибшего в ходе специальной военной операции

ента новостей

16:55
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность в направлении Мурманска
15:52
В Петербурге мужчина похитил из Парка Интернационалистов телефонный кабель
15:48
Петербуржцы стали победителями международного турнира по каратэ
15:07
Выставка «Внутренний человек»
14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
13:54
Разводку Ладожского моста перенесли по погодным условиям
13:22
В Петербурге определили победителя второго этапа конкурса «Народный участковый»
13:20
Александр Бельский: Молодое поколение должно хранить память о павших воинах
13:09
В Петербурге полицейские спасли мужчину от падения из окна седьмого этажа
11:57
При поддержке депутатов решены вопросы 800 мобилизованных петербуржцев
11:21
Большинство петербуржцев и жителей Ленобласти почти не пользуются наличными деньгами
11:07
Предприниматели подготовили свыше 15 предложений по внесению изменений в городские правила благоустройства
10:40
Учителя могут использовать WhatsApp
10:39
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля
10:33
В Петербурге в ходе конфликта мужчине стреляли в спину
10:20
Популярность идей Путина растет
10:19
В центре Петербурга задержан дебошир, стрелявший из аэрозольного пистолета
10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
10:08
Старт НХЛ. В центре внимания - Артемий Панарин, бывший игрок питерского СКА
09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
09:29
Уганда объявляет о трехнедельном карантине из-за роста числа случаев лихорадки Эбола
09:27
Дети мобилизованных получат льготы
09:08
В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину
19:44
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
19:28
В Петербурге задержан 17-летний молодой человек, подозреваемый в обмане пенсионерки
19:18
В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в разбое
18:28
Выставка «Трактат о женщине женского пола»
18:26
Конкурс «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!!!»
18:23
В Ленобласти прошли встречи-концерты для мобилизованных
18:18
В Ленобласти задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге увековечили память росгвардейца, погибшего в ходе специальной военной операции

В Петербурге увековечили память росгвардейца, погибшего в ходе специальной военной операции

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге увековечили память росгвардейца, погибшего в ходе специальной военной операции

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску, посвящённую военнослужащему Росгвардии подполковнику Ренату Гайсину, погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса.
Мемориальная доска установлена на стенах учебной аудитории факультета материально-технического обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, где учился офицер. В церемонии открытия приняли участие преподаватели, сослуживцы и ветераны войск.
Ренат Равилович Гайсин родился 17 октября 1982 г. в Салавате (Республика Башкортостан), на военной службе с 2001 года. Указом Президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при воинского долга, подполковник Ренат Гайсин награждён орденом Мужества (посмертно). 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

23-08-2022, 13:54
В Архангельске увековечили память росгвардейца, погибшего при защите Донбасса
27-06-2022, 11:18
Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти
12-09-2020, 15:52
Память военного связиста Героя России Игоря Шифрина увековечили в Ленинградской области
12-10-2022, 14:20
Петербургскому военному институту Росгвардии исполнилось 78 лет
12-10-2021, 17:09
Санкт-Петербургский военный институт Росгвардии отмечает 77-ю годовщину формирования
11-11-2021, 19:31
В Ленобласти увековечили память лётчиков Росгвардии

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
103
Сегодня, 14:11
В Ленобласти автомобиль "ВАЗ-2106" вылетел в кювет. Водитель погиб
0
83
Сегодня, 10:16
В Ленобласти маршрутка столкнулась с автомашиной пожарных
0
72
Сегодня, 09:47
В Ленобласти столкнулись две легковушки и большегруз
0
78
Сегодня, 09:08
В Ленобласти грузовик "Вольво" насмерть сбил пожилую женщину
Наверх