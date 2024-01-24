В Невском районе в школе № 337 открыли Парту Героя России, подводника-гидронавта Дениса Долонского

В Невском районе, в школе № 337 на проспекте Обуховской обороны, в торжественной обстановке открыли «Парту Героя» в память о выпускнике 1989 года, военном подводнике, кавалере орденов Мужества, Герое России Денисе Владимировиче Долонском. Высшую награду, «Золотую Звезду» Героя, он получил за выполнение спецзадания в 2013 году, а спустя шесть лет, 1 июля 2019 года, ценой своей жизни, вместе с другими членами экипажа локализовал пожар на борту глубоководной научно-исследовательской станции АС-31. С 2020 года школа носит имя своего ученика, а 23 января 2024 года здесь установили именную парту в рамках образовательного проекта «Единой России» «Новая школа».

В торжественной церемонии приняли участие родные и близкие Дениса Долонского, его сослуживцы и друзья, председатель межрегиональной общественной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Герой России Геннадий Фоменко, представители районной администрации.

Региональный координатор партийного проекта «Новая школа», депутат Заксобрания Наталия Астахова, выступая на мероприятии, отметила, что семья и школа достойно сохраняют память о Денисе Владимировиче. Больше узнать о героях и воспитать в себе лучшие качества современным ученикам помогают «Парты Героев».

«Для ребят, которые будут садиться за эту парту, это будет большая честь. Они будут понимать: чтобы что-то сделать в этой жизни важное, нужно очень много учиться и постигать знания. Разные профессии позволяет выбрать нам наша жизнь, но при этом оставаться прежде всего людьми, беречь свою честь и достоинство», – сказала координатор партпроекта.

Вдова героя-подводника Наталья Долонская вспомнила, что впервые пришла в эту школу ещё будучи невестой Дениса Владимировича. Школа была для него вторым домом, и он всегда с благодарностью отзывался о ней.

«Это действительно гордость нашей семьи, такой человек. Наши друзья приезжают из разных уголков страны, приходят сюда, и каждый чувствует себя желанным гостем – спасибо большое! Хочу поблагодарить дирекцию школы и команду «Единой России» за труд и воплощение такой задумки государственного, я считаю, масштаба – установление «Парты Героя». Хотелось бы, чтобы эта традиция не прекращалась и развивалась во всех регионах. Я верю, что «Парта Героя» как объект уважения и почёта сыграет большую роль в воспитании у учащихся самых лучших человеческих качеств», – сказала она.

Наталья Долонская поздравила участников торжественной церемонии с юбилейной датой освобождения Ленинграда от блокады.

«Мы в преддверии празднования великого праздника – нашей Ленинградской Победы. Время сейчас для нашей страны непростое, поэтому все такие патриотические праздники щемят сердце и воспринимаются особенно остро, затрагивают самые тонкие струны. Я поздравляю ленинградцев с великим днем 80-летия освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. Хочу пожелать нам всем жажды жизни, здоровья, энергии и мирного неба над головой, мирных будней, мирных праздников и чтобы как можно чаще встречались в стенах этой школы – Героя Российской Федерации Долонского Дениса Владимировича», – сказала вдова Героя.

После завершения церемонии её участников познакомили с экспозициями школьного музея «Наследие». Музей расположен в интерьерах памятника архитектуры и объекта культурного наследия «Здание технической школы при Обуховском заводе» начала ХХ века. В холле 1-го этажа исторического здания установлена мемориальная доска «Подвигу учителей, работавших в блокадном Ленинграде» и доска Герою РФ Д.В. Долонскому.

Напомним, патриотическую акцию «Парта Героя» в рамках проекта «Новая школа» партия «Единая Россия» запустила по всей стране в 2018 году. Оформленные школьные парты «рассказывают» ученикам о выдающихся земляках, бывших учениках этих школ, совершивших подвиг или проявивших отвагу в бою. На каждой такой парте находится QR-код с ссылкой на официальный портал с информацией о Герое. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учёбе, победители олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских проектов, спортивных соревнований.