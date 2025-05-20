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Питерец.ру » Общество » Незаконное увольнение обернулось в 6 миллионов

Незаконное увольнение обернулось в 6 миллионов

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
spb.kp.ru
Незаконное увольнение в СПб привело к серьезным последствиям

«Питерец.ру» сообщает, что житель СПб, который был уволен с работы, получил компенсацию в размере 6 млн. руб. Это решение было принято в пользу бывшего заместителя гендиректора по экономико-правовым вопросам, подавшего в суд на организацию.

Компенсация была присуждена за незаконное увольнение из-за сокращения штата. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Главного управления ФССП по Санкт-Петербургу. Истец утверждал, что трудовой договор с ним был расторгнут без согласования с акционерами. Городской суд СПб встал на сторону 45-летнего истца и отменил решение районного суда.

Руководство организации не спешило выплачивать компенсацию уволенному работнику. В результате суд арестовал 56 объектов недвижимости и грузовой автомобиль компании, и только после этого истцу были переведены деньги.

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