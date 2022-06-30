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Питерец.ру » Общество » Городской суд Петербурга отменил штраф задержанному с пацифистским плакатом

Городской суд Петербурга отменил штраф задержанному с пацифистским плакатом

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
gov.spb.ru
Горсуд отменил штраф задержанному с пацифистским плакатом петербуржцу

Городской суд Петербурга отменил решение нижестоящей инстанции о штрафе задержанному во время одиночного пикета жителю Петербурга Матвею Пшенникову, сообщило 30 июня "ОВД-Инфо"*. За выход на улицу с пацифистским плакатом ему было назначено взыскание в размере 45 тысяч рублей, уточнили правозащитники.

Интересы петербуржца представлял адвокат от "ОВД-Инфо"* Сергей Подольский. Как уточняется, причиной отмены решения районного суда стало "ненадлежащее извещение подзащитного". В результате дело было направлено на новой рассмотрение.

Накануне "ОВД-Инфо"* представило уточненную статистику по задержаниям противников спецоперации в период с 24 февраля по 24 июня. Согласно предоставленным ими данным, за четыре месяца в России нашелся только один день, когда силовики никого не задерживали.

*Министерство юстиции внесло "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Источник: ЗАКС.ру
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