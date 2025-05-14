«Водоканал в СПб» выявил нарушителей по засорам

«Питерец.ру» сообщает, что «Водоканал СПБ» определил, кто стал «чемпионом» по засорам в праздничные дни. В этот период сотрудники данной структуры зафиксировали особенно большое количество засоров в городской канализации.

Специалисты изучили ситуацию и выяснили, кто вышел в лидеры по нарушениям. Впереди оказался Петроградский р-н, где в праздники было зафиксировано 80% от общего количества засоров. Далее идут Приморский и Невский р-ны с показателями 52% и 50%.

Представители «Водоканала» призывают горожан быть внимательнее и не допускать попадания в канализацию посторонних предметов. Из-за засорений может нарушиться работа коммунальных служб.