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Питерец.ру » Общество » «Водоканал в СПб» выявил нарушителей по засорам

«Водоканал в СПб» выявил нарушителей по засорам

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
1MI
Проблема засоров в майские праздники: сообщаем о данных от «Водоканала»

«Питерец.ру» сообщает, что «Водоканал СПБ» определил, кто стал «чемпионом» по засорам в праздничные дни. В этот период сотрудники данной структуры зафиксировали особенно большое количество засоров в городской канализации.

Специалисты изучили ситуацию и выяснили, кто вышел в лидеры по нарушениям. Впереди оказался Петроградский р-н, где в праздники было зафиксировано 80% от общего количества засоров. Далее идут Приморский и Невский р-ны с показателями 52% и 50%.

Представители «Водоканала» призывают горожан быть внимательнее и не допускать попадания в канализацию посторонних предметов. Из-за засорений может нарушиться работа коммунальных служб.

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