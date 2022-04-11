«Водоканал» борется с засорами

Проблема канализационных засоров характерна для любого города. В Петербурге тоже приходится сталкиваться с таким явлением. По данным «Питерец.ру», больше половины засоров возникает по причине неверной эксплуатации системы.

В «Водоканале» сетуют, что в канализацию попадают посторонние предметы и жировые отходы. Люди забывают, что нельзя бросать такие вещи в бачок. В канализацию часто попадает пища, строительный мусор, упаковка, бумага, салфетки и другие средства гигиены.

Еще на засоры влияет ситуация, когда у объектов общепита нет специального оборудования, которое задерживает жир. В итоге жировые отходы попадают в канализацию, из-за чего засоряются трубы.

Представители «Водоканала» просят петербуржцев внимательно относиться к водопотреблению и не засорять канализацию. Понятно, что каких-то проблем избежать все равно не получится. Но при правильной эксплуатации канализации можно заметно сократить количество засоров.