ента новостей

16:15
На КАД в районе Ленинградской улицы на месяц перекроют две полосы движения
12:39
В Петербурге задержан распростронитель
12:32
В Петербурге полиция илквидировала подпольную нарколабораторию
12:29
В Петербурге раскрыли разбойные нападения 10-летней давности
10:07
В Петербурге задержали распространителей наркотиков
09:36
Илон Маск не войдет в совет директоров Twitter
09:34
Милонов против певицы
07:52
Резервный фонд пополнился
06:59
«Водоканал» борется с засорами
00:09
СКА второй раз подряд обыграл ЦСКА со счётом 3:2 и с таким же преимуществом лидирует в серии плей-офф
18:32
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют одну полосу движения
09:31
Готовятся к летним лагерям
08:51
Петербуржцы за четырехдневку
08:25
Доллар упал еще больше
10:13
2 миллиона семьям погибших
09:33
Беглов прокомментировал персональные санкции
07:17
Вспоминаем про велосипед
07:34
Детей-инвалидов стало больше
07:21
Верните наши картины!
05:24
Теперь без Владимира Вольфовича
01:24
Пропусти шесть шайб в третьем периоде, СКА разгромно проиграл ЦСКА в третьем матче серии Кубка Гагарина
10:19
Выделили более миллиарда
09:41
Выпустили еще одну вакцину
07:44
Будут ли снижаться цены?
11:41
В Петербургеа задержали втоугонщиков, которые специализировались на кражах каршеринга
11:38
На мосту через реку Лубья в составе КАД на месяц перекроют две полосы движения
11:34
Водное шоссе: попасть из Петербурга в Кронштадт можно будет на скоростных катамаранах
08:21
Научились выявлять скрытый гепатит
08:13
Банки снизили проценты
07:19
Топить будут до мая
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » «Водоканал» борется с засорами

«Водоканал» борется с засорами

0
84
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
vodokanal.spb.ru
Представители «Водоканала» просят не засорять канализацию

Проблема канализационных засоров характерна для любого города. В Петербурге тоже приходится сталкиваться с таким явлением. По данным «Питерец.ру», больше половины засоров возникает по причине неверной эксплуатации системы.

В «Водоканале» сетуют, что в канализацию попадают посторонние предметы и жировые отходы. Люди забывают, что нельзя бросать такие вещи в бачок. В канализацию часто попадает пища, строительный мусор, упаковка, бумага, салфетки и другие средства гигиены.

Еще на засоры влияет ситуация, когда у объектов общепита нет специального оборудования, которое задерживает жир. В итоге жировые отходы попадают в канализацию, из-за чего засоряются трубы.

Представители «Водоканала» просят петербуржцев внимательно относиться к водопотреблению и не засорять канализацию. Понятно, что каких-то проблем избежать все равно не получится. Но при правильной эксплуатации канализации можно заметно сократить количество засоров.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-07-2016, 10:03
Ребенок угодил в канализацию
1-02-2017, 22:50
Прочистка канализационных труб самостоятельно
6-06-2019, 09:02
Почему нельзя купаться в фонтанах?
1-02-2017, 21:49
Вывоз и утилизация мусора
6-12-2021, 23:02
Телеинспеция труб канализации
9-09-2016, 00:06
Проведение канализационных труб внутри дома

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
611
22-03-2022, 13:54
В Ленобласти полиция разыскивает виновника смертельного ДТП
0
596
22-03-2022, 11:45
В Ленобласти задержали водителя сбившего 17-летнюю студентку
0
633
21-03-2022, 13:29
В ДТП на КАД погибли трое человек
0
666
21-03-2022, 10:27
В Петербурге пьяный водитель сбил 14-летнюю девочку
Наверх