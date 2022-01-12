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Питерец.ру » Общество » «Водоканал» активно работал

«Водоканал» активно работал

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В начале года в «Водоканал» поступило около 600 заявок

«Водоканал» продолжал активно работать даже во время новогодних каникул. Сотрудники этого предприятия приняли почти 600 заявок от жителей Петербурга. Речь идет о звонках, поступивших с 1 по 9 января.

«Горячая линия» продолжила работать в круглосуточном режиме, чтобы позволило гражданам своевременно обращаться за помощью. При обработке звонков выяснилось, что лишь 228 из них имели отношение к непосредственной деятельности «Водоканала». В других случаях людям нужно было обращаться в другую организацию.

Естественно, операторы помогали звонившим связаться со специалистами нужной инстанции. В общем, несмотря на праздники, петербуржцы получали необходимую помощь от городских служб. Помимо операторов дежурство осуществляли и аварийные бригады. Они приходи на помощь, когда этого требовала ситуация.

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