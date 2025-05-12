Петербургские решения по благоустройству признаны федералами

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб всегда уделяли большое внимание вопросам благоустройства. Поэтому в городе на Неве имеют проекты, которые способные войти в число лучших.

Логично, что некоторые из них получили высокую оценку на уровне страны, войдя в число наилучших практик Минстроя. Выделяются объекты, где применялся цветной асфальтобетон, разработанный местными специалистами.

В частности, речь идет о благоустройстве наб. Большой Невки и скейт-комплекса под мостом Пулковского ш. и Дунайского пр-та. Для их реализации использовалась инновационная смесь, произведенная на заводе в СПб. Причем проект набережной стал 4-м в рейтинге лучших практик, скейт-комплекс – 42-м.