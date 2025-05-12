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Питерец.ру » Общество » Петербургские решения по благоустройству признаны федералами

Петербургские решения по благоустройству признаны федералами

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
gov.spb.ru/gov/otrasl/blago
Проекты по благоустройству в СПб получили общероссийское признание: сообщаем детали 

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб всегда уделяли большое внимание вопросам благоустройства. Поэтому в городе на Неве имеют проекты, которые способные войти в число лучших.

Логично, что некоторые из них получили высокую оценку на уровне страны, войдя в число наилучших практик Минстроя. Выделяются объекты, где применялся цветной асфальтобетон, разработанный местными специалистами.

В частности, речь идет о благоустройстве наб. Большой Невки и скейт-комплекса под мостом Пулковского ш. и Дунайского пр-та. Для их реализации использовалась инновационная смесь, произведенная на заводе в СПб. Причем проект набережной стал 4-м в рейтинге лучших практик, скейт-комплекс – 42-м.

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