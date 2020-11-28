В Приморском районе открылся скейт-парк

«Я рад, что нам по инициативе жителей удалось открыть уникальную площадку для экстремальных видов спорта. Скейт-парк построен под мостом, у него есть крыша. Здесь можно в любую погоду кататься на скейтбордах, велосипедах, роликах и самокатах, проводить соревнования, оттачивать мастерство», - сказал Александр Беглов на церемонии открытия.

Губернатор поблагодарил молодых активистов - Елизавету Челнокову и Михаила Сазонова, которые вышли с предложениями создания скейт-парка в рамках конкурса «Твой бюджет».

Город поддержал и воплотил идею жителей. На реализацию народного, молодежного проекта было выделено 31,1 млн рублей. В 2019 году разработали проектную документацию, в 2020 году был определен подрядчик и на пустыре началось строительство.

Еще одна особенность проекта в том, что рядом нет жилой застройки. «Важно, что скейт-парк никому не мешает, здесь рядом нет ни домов, ни детских площадок. Можно заниматься круглые сутки», - отметил Александр Беглов.

Территория скейт-парка разделена на участки по сложности - и для начинающих, и для опытных спортсменов. К нему примыкает первый и единственный в Петербурге асфальтовый памп-трек. Это специальная закольцованная трасса с чередованием ям, кочек, контруклонов.

Таких масштабных скейт-парков, как под Коломяжским путепроводом, в городе всего два. Один из них находится на Введенской улице в Петроградском районе. Еще один планируется открыть в декабре этого года под мостом Бетанкура.

Губернатор сообщил, что в следующем году в Петербурге будет построено еще пять таких парков. «На это запланированы деньги. И как бы сложно городу не было, они выделяются», - подчеркнул Александр Беглов.