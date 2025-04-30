Уникальное мороженое станет сенсацией фестиваля

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб было создано уникальное мороженое со вкусом гурьевской каши – десерта, который очень любил Александр III. На дегустации продукта присутствовал глава КППИТ Александр Ситов, сумевший оценил вкус новинки. По его мнению, такой продукт может стать сенсацией на майском фестивале мороженого в Северного столице.

Ситов также подчеркнул, что развитие гастрономического направления имеет особую важность для СПб. Это одна из ключевых сфер петербургской экономики. По словам чиновника, городские власти намерены поддерживать производство продуктов питания, имеющих большие перспективы, особенно в высокий туристический сезон.

Известно, что на фестивале мороженого можно будет попробовать продукты примерно 20 компаний. Участники представят свыше 300 вкусов этого десерта.