Продажи мороженого увеличились в 2 раза

Мороженое – вкусное лакомство, которое пользуется популярностью круглый год. Однако наиболее востребованным оно становится в жаркую летнюю погоду. Как правило, в эти месяцы люди приобретают мороженое гораздо чаще.

«Питерец.ру» сообщает, что с наступлением лета продажи мороженого в СПб увеличились на 112%. Возросли и объемы производства данного продукта – за прошедшие 3 месяца в стране изготовили 195 тыс. тонн мороженого. Причем его средняя стоимость за килограмм составила 732 руб. Это на 8% больше, чем в 1-м квартале года.

Самыми большими любителями мороженого оказались жители Подмосковья, которые потребляют 444 г на человека. Всего лишь чуть-чуть проиграла Ленобласть – там показатель потребления равен 443 г. Топ-3 замкнула Новгородская обл. – 357 г.