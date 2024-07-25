ента новостей

08:15
Продажи мороженого увеличились в 2 раза
17:21
В Приморском районе в ДТП пострадали три человека
17:14
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Ланского шоссе
11:32
Власти призывают усилить контроль за детьми на воде
11:26
В Ленобласти школьница на иномарке сбила 7-летнего мальчика
11:07
На Комендантском проспекте “Лада» сбила 9-летнего мальчика на велосипеде
11:04
В 14% автобусов оказалось слишком жарко
10:57
В центре Петербурга поймали квартирного грабителя
10:43
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Nostromo»
10:27
На трассе «Кола» 25 июля в течение двух часов будет полностью перекрыто движение
10:17
Казна пополнилась на 618 миллиардов
09:52
В СПб открыто свыше 2 тысяч предприятий
22:39
РПЛ: «Зенит» распрощался с Марио Фернандесом, а «Спартак» отстранил Александра Соболева от тренировок
20:59
Сосново: от проблем к перспективам
20:50
В Петербурге стартовали Всероссийские соревнования по шашкам «Белые ночи»
16:38
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вверх по реке яхты «Мария»
15:23
В центре Петербурга задержали участников драки в баре на проспекте Римского-Корсакова
14:57
Госдума приняла закон о штрафах за распространение информации о наркотиках
12:15
В Мурино иномарка сбила 5-летнего ребенка
12:12
В Тихвине выясняют обстоятельства получения травм 11-летним подростком
12:07
На трассе «Сортавала» ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво
12:04
В Ленобласти задержан 73-летний житель поселка Воейково за заведомо ложное сообщение
11:58
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 13-летнего подростка
11:55
В центре Петербурга иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
11:52
В Колпино задержали мигранта избившего мужчину у торгового центра
11:46
На проспекте Стачек избили подростка
10:20
Мошенники выманили у петербурженки более 11 миллионов
09:31
Турист чуть не умер из-за телефона
09:09
Шнурову придется заплатить за несыгранный концерт
08:47
Петербуржцы установили на Эльбрусе счетчик восхождений
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Продажи мороженого увеличились в 2 раза

Продажи мороженого увеличились в 2 раза

0
1
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
78.ru
В жаркую погоду в СПб резко возросли продажи мороженого

Мороженое – вкусное лакомство, которое пользуется популярностью круглый год. Однако наиболее востребованным оно становится в жаркую летнюю погоду. Как правило, в эти месяцы люди приобретают мороженое гораздо чаще.

«Питерец.ру» сообщает, что с наступлением лета продажи мороженого в СПб увеличились на 112%. Возросли и объемы производства данного продукта – за прошедшие 3 месяца в стране изготовили 195 тыс. тонн мороженого. Причем его средняя стоимость за килограмм составила 732 руб. Это на 8% больше, чем в 1-м квартале года.

Самыми большими любителями мороженого оказались жители Подмосковья, которые потребляют 444 г на человека. Всего лишь чуть-чуть проиграла Ленобласть – там показатель потребления равен 443 г. Топ-3 замкнула Новгородская обл. – 357 г.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

10-07-2014, 13:17
Мороженое в Петербурге делают не из молока
25-05-2015, 07:57
Фестиваль Мороженого
12-01-2021, 12:46
Мороженое для американцев
18-07-2019, 18:59
В порту Санкт-Петербурга задержана крупная партия мороженого лосося
10-06-2020, 10:00
Любовь к мороженому
24-05-2016, 14:19
Фестиваль мороженого 2016

Происшествия на дорогах

0
235
Вчера, 17:21
В Приморском районе в ДТП пострадали три человека
0
133
Вчера, 11:26
В Ленобласти школьница на иномарке сбила 7-летнего мальчика
0
126
Вчера, 11:07
На Комендантском проспекте “Лада» сбила 9-летнего мальчика на велосипеде
0
219
23-07-2024, 12:15
В Мурино иномарка сбила 5-летнего ребенка
Наверх