Любовь к мороженому

«Питерец.ру» сообщает, что петербургское мороженое вошло в пятерку лучших по России. По итогам опроса любителей этого десерта мороженое Северной столицы заняло 5 место. Чуть выше в рейтинге оказалось мороженое из Нижегородской области. Ему отдали 4 место. Тройку лидеров замкнула Москва. Столичное мороженое заняло почетное 3 место.

В этом рейтинге Московская область оказалась выше Москвы. Каждый пятый россиянин отдал предпочтение именно такому мороженому. Это привело ко 2 месту в рейтинге. Ну а лидером стала Вологодская область. Оказалось, что вологодское мороженое предпочитает треть россиян.

Мороженое по праву считается одним из самых любимых десертов. Многие люди отдают предпочтение такому лакомству.