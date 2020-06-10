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Питерец.ру » Общество » Любовь к мороженому

Любовь к мороженому

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербургское мороженое вошло в число любимых

«Питерец.ру» сообщает, что петербургское мороженое вошло в пятерку лучших по России. По итогам опроса любителей этого десерта мороженое Северной столицы заняло 5 место. Чуть выше в рейтинге оказалось мороженое из Нижегородской области. Ему отдали 4 место. Тройку лидеров замкнула Москва. Столичное мороженое заняло почетное 3 место.

В этом рейтинге Московская область оказалась выше Москвы. Каждый пятый россиянин отдал предпочтение именно такому мороженому. Это привело ко 2 месту в рейтинге. Ну а лидером стала Вологодская область. Оказалось, что вологодское мороженое предпочитает треть россиян.

Мороженое по праву считается одним из самых любимых десертов. Многие люди отдают предпочтение такому лакомству.

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