Почему несовершеннолетним трудно найти работу?

«Питерец.ру» отмечает, что работодатели в СПб не горят большим желанием принимать на работу подростков. По данным исследования, 40% компаний вообще не рассматривают несовершеннолетних соискателей. Это создает дополнительные трудности для подростков, которые хотят трудоустроиться.

Главных причин такого отношения работодателей две. Во-первых, компании не готовы удовлетворить финансовые запросы молодых людей и намерены платить им в среднем 29 тыс. руб. Во-вторых, в большинстве своем школьники не обладают навыками, которые обычно нужны работодателю.

Однако ряд компаний все же рассматривают подростков в качестве кандидатов, считая, что эти ребята имеют некоторые преимущества перед взрослыми соискателями. Это умение искать нужные сведения в интернете, стрессоустойчивость, способность работать в команде и быстрая обучаемость.