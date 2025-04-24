Работа для подростков в СПб: что изменилось?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб более 18 тыс. соискателей-подростков обновили свои анкеты. При этом их зарплатные ожидания возросли: теперь подростки желают получать не менее 36,5 тыс. руб., хотя в прошлом году эта сумма составляла 29,5 тыс.

Специалисты отмечают, что работодатели пока не намерены платить больше 29 тыс. руб. В основном подростки ищут работу в сфере обслуживания – там размещено 16% резюме. Также популярны продажи, рабочие профессии, транспорт и общепит – доли резюме в этих сферах составляют 11-15%. При этом 84% подростков желают трудоустройства, чтобы иметь карманные деньги.

Таким образом, ситуация на рынке труда для подростков СПб остается сложной. Зарплатные ожидания этих соискателей растут, а возможности для трудоустройства ограничены.