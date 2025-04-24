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Питерец.ру » Экономика » Работа для подростков в СПб: что изменилось?

Работа для подростков в СПб: что изменилось?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
freepik.com
Несовершеннолетние в СПб хотят трудоустроиться: как изменились их ожидания по зарплате?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб более 18 тыс. соискателей-подростков обновили свои анкеты. При этом их зарплатные ожидания возросли: теперь подростки желают получать не менее 36,5 тыс. руб., хотя в прошлом году эта сумма составляла 29,5 тыс.

Специалисты отмечают, что работодатели пока не намерены платить больше 29 тыс. руб. В основном подростки ищут работу в сфере обслуживания – там размещено 16% резюме. Также популярны продажи, рабочие профессии, транспорт и общепит – доли резюме в этих сферах составляют 11-15%. При этом 84% подростков желают трудоустройства, чтобы иметь карманные деньги.

Таким образом, ситуация на рынке труда для подростков СПб остается сложной. Зарплатные ожидания этих соискателей растут, а возможности для трудоустройства ограничены.

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