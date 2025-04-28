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Питерец.ру » Общество » Выявление нетрезвых водителей в СПб продолжается

Выявление нетрезвых водителей в СПб продолжается

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
zaks.ru
В выходные в СПб активно выявляли водителей, находящихся под шафе

«Питерец.ру» сообщает, что в прошедшую субботу и воскресенье в ГИБДД снова выявляли пьяных водителей. В ходе рейда было обнаружено более 100 человек, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в Главном управлении МВД по СПб и области. В мероприятии участвовали сотни автоинспекторов. В отношении нарушителей, среди которых оказались и представительницы слабого пола, составлены протоколы.

Еще примерно 100 водителей не стало проходить тест на алкоголь, их привлекли к административной ответственности. Все нарушители лишены права управления ТС, им предстоит оплатить штраф.

Также задержаны 12 водителей, которые уже неоднократно нарушали ПДД. В отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела.

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