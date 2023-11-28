В Петербурге полицейские провели рейд «Нетрезвый водитель»

В минувшие выходные десятки экипажей ДПС были выставлены на основных магистралях Петербурга и Ленинградской области.

Дорожная полиция проводила рейд по профилактике пьяного вождения.

За два дня мероприятий сотрудники ГИБДД выявили более 270 нетрезвых водителей.

Большинство из них, 147, после прохождения теста были привлечены к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ.

Еще 109 водителей, несмотря на наличие признаков алкогольного опьянения, отказались от медосвидетельствования и были привлечены к административной ответственности по части 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

В обоих случаях правонарушителям грозит штраф и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.

Более суровое наказание ждет 16 водителей: они повторно попались в пьяном состоянии за рулем.

В отношении злостных нарушителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.