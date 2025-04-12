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Питерец.ру » Общество » Аварийные уведомления в СПб снизились на 15%

Аварийные уведомления в СПб снизились на 15%

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Прошедшей зимой в СПб снизилось число аварийных оповещений: инициатива губернатора приносит результаты

«Питерец.ру» сообщает, что зимой этого года в СПб на 15% уменьшилось число аварийных уведомлений, связанных с работой инженерных коммуникаций. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Когда происходит авария на трубопроводе, повреждение кабеля или другая чрезвычайная ситуация, владельцы сетей должны зафиксировать соответствующее уведомление в ГАТИ. Благодаря этому сотрудники, осуществляющие надзор, могут наблюдать за ходом работ и оценивать процесс восстановления благоустройства.

Согласно решению Александра Беглова, компании, занимающиеся аварийно-восстановительными работами зимой, обязаны проводить благоустройство в соответствии с графиком, установленным ГАТИ. Это позволяет более эффективно распределять ресурсы для восстановления территорий. В результате, прошедшей зимой число аварийных оповещений сократилось с 5200 до 4400.

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