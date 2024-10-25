В ГАТИ проверили нежилые здания

«Питерец.ру» сообщает, что сотрудники ГАТИ проверили здания Санкт-Петербурга. Проверка проходила выборочно, но всего было осмотрено около 5 тыс. объектов. При проверке инспекторы обращали внимание на их чистоту.

Особое внимание было уделено образовательным, культурным и административным строениям. В ГАТИ отметили, что такие объекты обычно основательно отмывают на всех уровнях ежегодно. Но при этом их обследование происходит гораздо чаще. Если в здании не поддерживается нужная чистота, после проверки там делают дополнительную уборку.

Обычно проблем с этим не возникает. Большинство зданий, принадлежащих Северной столице, находятся в надлежащем состоянии, а имеющиеся недочеты быстро устраняются.