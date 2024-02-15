ента новостей

09:55
Искусственный интеллект поможет ЖКХ
08:36
В Петербурге в тубдиспансере зарезали пациента
01:36
Лидер чемпионата ВХЛ тюменский «Рубин» разгромлен хоккейным клубом «Динамо» из Санкт-Петербурга
00:44
Бывший футболист и блогер Евгений Савин объявлен в розыск за дискредитацию российской армии
15:46
Большой концерт EMIN в БКЗ «Октябрьский»
15:44
Премьера спектакля «Кроткая» на новой сцене ТЮЗа
15:41
В Петербурге открывается новый театр: эстетика водевиля и музыкальные хиты Максима Дунаевского
14:55
В Ленобласти в ДТП погиб водитель «Ларгуса»
13:11
За спам-звонки будут штрафовать
12:59
В Петербурге задержали 18-летнего злоумышленника, обманувшего песионерку в Ленобласти
12:52
В Невском районе задержали подозреваемых в уличном грабеже
12:44
В Петербурге задержан подозреваемый в краже денег с телефона пенсионера
12:37
На трассе «Кола» водитель «Мицубиси Паджеро» погиб вылетев в кювет
09:33
На складе на севере Петербурга погиб разнорабочий
08:58
Запретили рисовать на льду водоемов
08:53
Создадут 77 пешеходных переходов
01:51
Сергей Толчинский набрал 2 очка в победном для СКА матче с тольяттинской «Ладой»
01:31
Проиграв калининградскому «Локомотиву», волейбольная «Ленинградка» впервые за долгое время опустилась на третье место в Суперлиге
14:44
В Ленобласти предотвратили теракт на газораспределительной станции
13:52
В Ленобласти мужчина на глазах у детей расправился с попугаем
12:35
В Петербурге пассажиры такси ограбили водителя
12:25
В Петербурге задержали поджигателя детских колясок
12:21
Искусственный интеллект начали применять для подделки документов
12:18
Черный список блогеров появится в России
09:54
Появится новый коттеджный поселок
08:54
Продолжаем укреплять связи с Африкой
00:35
«СКА-Нева» преподнесла сенсацию, крупно обыграв лидера чемпионата ВХЛ в Тюмени «Рубин» со счётом 4:1
00:20
«Югра» победила петербургское хоккейное «Динамо» со счётом 6:3, дубли сделали Авраменко и Швырёв
00:03
В центре Петербурга произошло массовое ДТП
23:32
Волейбольный «Зенит» проиграл белорусскому «Шахтёру», хотя Владислав Бабкевич набрал 26 очков
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Искусственный интеллект поможет ЖКХ

Искусственный интеллект поможет ЖКХ

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
Петербургские власти нашли полезное применение нейросетям

Распространение нейросетей вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Одни люди видят в этом прогресс, который приводит к большим преимуществам, другие же относятся к происходящему с опаской.

Однако многое здесь зависит от того, как именно использовать новейшие технологии. При грамотном применении искусственный интеллект может стать хорошим помощником. По такому пути решили пойти в Смольном.

«Питерец.ру» сообщает, что этой зимой в Северной столице стали использовать нейросети. Инновации применялись для обнаружения льда на крышах нежилых объектов. Проверка осуществлялась с помощью специального комплекса, который использовали сотрудники ГАТИ.

Благодаря этому оборудованию, было выявлено свыше 500 нарушений. Автоматизированный комплекс помог обнаружить незаконно размещенные кондиционеры, а также ямы во дворах и на других территориях.

По словам Александра Беглова, в ближайшее время в городе появятся 7 таких комплексов. Так что искусственный интеллект начнет служить ЖКХ. Посмотрим, какой от этого будет эффект.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-01-2024, 09:31
МВД привлечет искусственный интеллект к поиску правонарушителей
29-03-2019, 08:55
Кофейня с искусственным интеллектом
28-12-2023, 10:02
Искусственный интеллект и дипфейки - новое оружие мошенников в сети
13-02-2024, 12:21
Искусственный интеллект начали применять для подделки документов
8-10-2021, 07:00
Появятся тракторы с беспилотниками
5-05-2023, 19:15
Восстания машин не будет: как внедрить искусственный интеллект в экономику без последствий

Происшествия на дорогах

0
136
Вчера, 14:55
В Ленобласти в ДТП погиб водитель «Ларгуса»
0
123
Вчера, 12:37
На трассе «Кола» водитель «Мицубиси Паджеро» погиб вылетев в кювет
0
196
13-02-2024, 00:03
В центре Петербурга произошло массовое ДТП
0
188
12-02-2024, 15:28
В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»
Наверх