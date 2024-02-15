Искусственный интеллект поможет ЖКХ

Распространение нейросетей вызывает неоднозначную реакцию в обществе. Одни люди видят в этом прогресс, который приводит к большим преимуществам, другие же относятся к происходящему с опаской.

Однако многое здесь зависит от того, как именно использовать новейшие технологии. При грамотном применении искусственный интеллект может стать хорошим помощником. По такому пути решили пойти в Смольном.

«Питерец.ру» сообщает, что этой зимой в Северной столице стали использовать нейросети. Инновации применялись для обнаружения льда на крышах нежилых объектов. Проверка осуществлялась с помощью специального комплекса, который использовали сотрудники ГАТИ.

Благодаря этому оборудованию, было выявлено свыше 500 нарушений. Автоматизированный комплекс помог обнаружить незаконно размещенные кондиционеры, а также ямы во дворах и на других территориях.

По словам Александра Беглова, в ближайшее время в городе появятся 7 таких комплексов. Так что искусственный интеллект начнет служить ЖКХ. Посмотрим, какой от этого будет эффект.