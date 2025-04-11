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Более 450 юношей из Петербурга и Ленобласти призовут этой весной в воинские части Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Более 450 юношей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области призовут этой весной в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии

Более 450 юношей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут призваны военными комиссариатами этой весной для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии.

Одновременно в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

В ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим в военкоматах будет выдана полевая форма расцветки «Мох» и «Синяя точка», в зависимости от предназначения воинской части, в которой будет проходить службу призывник. Форма представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах северо-запада России.

Всего из регионов СЗФО в Росгвардию будет призвано более около 1 тыс. граждан.

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