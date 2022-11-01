Более 210 юношей из Петербурга и Ленобласти призовут в Северо-Западный округ Росгвардии

Более 210 юношей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут призваны военными комиссариатами этой осенью для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии.

Одновременно в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, началось увольнение в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

Призываемые молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация.

В ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим в военкоматах будет выдана полевая форма образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.

Призывники не будут направляться в районы проведения специальной военной операции. Военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах северо-запада России.