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Питерец.ру » Общество » Более 240 юношей из Петербурга и Ленобласти призовут в Северо-Западный округ Росгвардии

Более 240 юношей из Петербурга и Ленобласти призовут в Северо-Западный округ Росгвардии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Более 240 юношей из Санкт-Петербурга и Ленобласти призовут в Северо-Западный округ Росгвардии

Более 240 юношей будут призваны военными комиссариатами Санкт-Петербурга и Ленинградской области это осенью  для прохождения военной службы в воинских частях Северо-Западного округа Росгвардии.
Молодые люди пройдут тщательный отбор, включающий не только оценку состояния здоровья, профессионально-психологическое тестирование, но и изучение биографических данных - для службы в Росгвардии необходима безупречная репутация. 
В ходе призыва направляемым в Росгвардию военнослужащим в военкоматах будет выдана полевая форма образца «Мох». Она представляет собой усовершенствованный по составу ткани и дизайну вариант обмундирования, который разработан с учетом пожеланий личного состава ведомства.
Призыв проходит в условиях повышенных противоэпидемиологических требований, на сборных пунктах военных комиссариатов молодые люди сдадут тест на наличие новой коронавирусной инфекции, получат средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.

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