ГИБДД рекомендует не спешить с сезонной заменой резины

«Питерец.ру» сообщает, что в ГИБДД СПб и области рекомендуют водителям не спешить с заменой резины на летнюю. В условиях нестабильной погоды в регионе, где в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры и снегопады, следует ориентироваться на реальную погоду, а не на календарные сроки.

В Госавтоинспекции напомнили, что с наступлением весны многие водители спешат поменять зимнюю резину на летнюю, но пока это делать не стоит. Оптимальным временем для перехода на летнюю резину является период, когда среднесуточная температура стабильно держится выше +5–7 градусов. При более низких температурах летние шины не обеспечивают хорошее сцепление с дорогой, что может привести к увеличению риска ДТП.

Прогнозы синоптиков в Петербурге пока не радуют. Несмотря на рекордно теплый март, апрель в городе на Неве продолжает удивлять зимними сюрпризами.