Летние автомобильные шины: все, что нужно о них знать

Летние автомобильные покрышки разработаны с использованием специальных составов резины и рисунков протектора. Это нужно для придания необходимых в жару качеств изделий и в первую очередь для обеспечения безопасности на дорогах. Приобретать такой товар требуется у надежных поставщиков. Сервис Padangos поможет приобрести качественную продукцию данного направления на выгодных условиях.

Состав резины

Летние шины изготавливаются из более твердого состава резины, чем зимние скаты. Это необходимо для обеспечения лучшего сцепления с сухой дорогой и предотвращения чрезмерного износа при высоких температурах. Более твердый состав резины тоже обеспечивает хорошее качение, что приводит к улучшению топливной экономичности.

Оптимальный рисунок протектора

Летние шины имеют рисунок протектора, специально созданный для отвода воды и обеспечения сцепления на разных видах дорог. Блоки протектора обычно расположены асимметрично, чтобы улучшить сцепление при поворотах. Широкие канавки помогают отводить воду из-под покрышки, уменьшая риск аквапланирования.

Преимущества летних шин

Их много:

Улучшенное сцепление на сухих дорогах. Это приводит к более короткому тормозному пути и лучшей управляемости.

Повышенная устойчивость к аквапланированию. Широкие канавки в рисунке протектора эффективно отводят воду из-под покрышки.

Улучшенная управляемость. Асимметричный рисунок протектора и более твердый состав резины помгают в маневрах на дорогах.

Повышенная топливная экономичность. Низкое сопротивление качению летних шин приводит к улучшению топливной экономичности, что может сэкономить вам деньги на топливе в долгосрочной перспективе.

А еще более твердый состав резины летних шин обеспечивает более длительный срок службы, чем у зимних покрышек, что может сэкономить вам деньги на замене резины.

Когда нужно использовать

Летние шины следует использовать, когда среднесуточная температура превышает 7 градусов Цельсия. Они предназначены для оптимальной производительности и безопасности в теплых погодных условиях.

Когда нельзя применять

Летние скаты не следует использовать в зимних условиях, таких как снег, лед или низкие температуры. Их более твердый состав резины становится менее гибким при низких температурах, что приводит к снижению сцепления и управляемости.

Летняя резина служит важным компонентом для обеспечения безопасности в теплых погодных условиях. Если ищете оптимальные шины для применения в жаркое время года, рассмотрите возможность установки летних покрышек на свой автомобиль.