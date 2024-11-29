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Питерец.ру » Общество » За летнюю резину будут штрафовать

За летнюю резину будут штрафовать

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
unsplash.com
Петербуржским автомобилистам напомнили о запрете использовать летнюю резину во время зимнего периода

В автоспорте гонщики могут использовать различные типы резины. Это особенно актуально, когда условия на трассе оказываются переменчивыми – можно поставить дождевую резину, промежуточную или обычную.

Однако у простых автомобилистов такого выбора нет. С наступлением зимнего сезона они обязаны менять летние покрышки и «переобувать» свою технику в зимнюю резину. Причем ездить зимой на летнем комплекте запрещено законом. 

Петербуржцам напомнили, что с декабря по февраль автомобилисты обязаны использовать зимние покрышки. Если остаться на летней резине, то можно получить штраф в размере 500 руб. 

«Питерец.ру» отмечает, что это вроде бы небольшая сумма, но деньги лишними не бывают. К тому же использование зимних шин – один из важнейших принципов безопасной езды в это время года. 

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