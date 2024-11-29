За летнюю резину будут штрафовать

В автоспорте гонщики могут использовать различные типы резины. Это особенно актуально, когда условия на трассе оказываются переменчивыми – можно поставить дождевую резину, промежуточную или обычную.

Однако у простых автомобилистов такого выбора нет. С наступлением зимнего сезона они обязаны менять летние покрышки и «переобувать» свою технику в зимнюю резину. Причем ездить зимой на летнем комплекте запрещено законом.

Петербуржцам напомнили, что с декабря по февраль автомобилисты обязаны использовать зимние покрышки. Если остаться на летней резине, то можно получить штраф в размере 500 руб.

«Питерец.ру» отмечает, что это вроде бы небольшая сумма, но деньги лишними не бывают. К тому же использование зимних шин – один из важнейших принципов безопасной езды в это время года.