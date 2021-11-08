Автомобильные шины опять подорожали

«Питерец.ру» сообщает, что автомобилисты Северной столицы жалуются по поводу очередного подорожания покрышек. По словам владельцев машин, во время осени резина уже второй раз поднимается в цене. Данная информация подтверждается и в Росстате. В октябре стоимость автомобильной резины поднялась на 4%. До этого покрышки подорожали на 3,6%. Так что возмущение автовладельцев выглядит понятным и логичным. В этих условиях многие вынуждены приобретать резину более низкого ценового сегмента. Кто-то даже покупает старые покрышки.

Еще отмечается рост цен на услуги шиномонтажа. В итоге расходы на замену резину повысятся на 25% по сравнению с весенним периодом. Те автомобилисты, которые не выезжают зимой за пределы Петербурга, смогут обойтись «липучкой» или всесезонной резиной, что позволит сократить расходы. Остальным нужно переобувать свое транспортное средство в зимнюю резину.