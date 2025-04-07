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В Ленобласти разведчики Росгвардии отработали беспарашютное десантирование

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
Беспарашютное десантирование отработали разведчики Росгвардии под Петербургом  

Рота разведки 33-й бригады оперативного назначения Северо-Западного округа Росгвардии отработала беспарашютное десантирование в Ленинградской области.

В ходе занятий росгвардейцы десантировались с вертолетов Ми-8 посадочными и штурмовыми способами с применением альпинистского снаряжения, канатов скоростного спуска, а также выполнили эвакуацию с применением каната.

Военнослужащие Росгвардии тренировались в условиях, максимально приближенным к боевым, совершая высадку из вертолета в полной экипировке и с оружием.

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