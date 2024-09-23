Росгвардейцы отработали обезвреживание взрывных устройств и подрывание различных конструкций

На полигоне под Санкт-Петербургом инженерные подразделения Северо-Западного округа Росгвардии отработали обезвреживание взрывных устройств и подрывание различных конструкций.

В ходе учения, которое проводилось на основе опыта боевых действий в ходе специальной военной операции, росгвардейцы выполнили поиск замаскированных и подготовленных к взрыву самодельных устройств, их обезвреживание различными способами, в том числе с применением специального разрушителя взрывных устройств, осуществляющего дистанционный подрыв опасного предмета.

Также росгвардейцы с применением различных взрывных устройств отработали подрывание деревянных и стальных конструкций, железнодорожный путей и инженерных укреплений.

В тренировке приняли участие взрывники ОМОН «Бастион» и военнослужащие инженерно-саперного подразделения Северо-Западного округа Росгвардии, которые на постоянной основе обеспечивают безопасность проводимых в Санкт-Петербурге международных, экономических, спортивных, культурных и общественных мероприятий.