В Петербурге «Единая Россия» открыла уличную выставку о международной акции «Диктант Победы»

В историческом парке «Россия – моя история» в Санкт-Петербурге развернулась масштабная уличная выставка, посвященная международной акции «Диктант Победы», организованной партией «Единая Россия». Эта экспозиция, тщательно подготовленная региональным отделением партии, представляет собой всеобъемлющее повествование о развитии этой значимой патриотической инициативы. Выставка насыщена деталями, цифрами и фактами, иллюстрирующими масштабы проекта как в Санкт-Петербурге, так и на всей территории России, а также за её пределами.

Цель выставки – наглядно продемонстрировать рост популярности «Диктанта Победы» с момента его запуска в 2019 году. Каждый год число участников неуклонно увеличивается, присоединяются все новые и новые страны, желающие проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны и её героях. В этом году, юбилейном для Великой Победы, географический охват акции достиг поистине впечатляющих масштабов: 80 стран мира заявили о своём участии. Это означает, что 25 апреля, в полдень по московскому времени, миллионы людей по всему миру одновременно будут проверять свои знания о трагических и героических страницах истории. Символично, что в один и тот же момент времени люди в разных уголках планеты будут объединены общей целью – почтить память предков, отдавших свои жизни ради Великой Победы, сохранить в сердцах память о подвигах и жертвах во имя свободы и мира.

Депутат петербургского парламента, региональный координатор проекта «Единая Россия» «Историческая память» Вера Сергеева, отмечает важность акции, подчеркивая её значимость в сохранении исторической памяти и воспитании патриотизма у молодого поколения. Она подчеркнула, что растущее число участников «Диктанта Победы» – это наглядное свидетельство того, что память о Великой Отечественной войне жива и передается из поколения в поколение. Выбор места для выставки – исторический парк «Россия – моя история» – не случаен. Парк является стабильным партнером петербургских единороссов, и его территория идеально подходит для проведения подобных масштабных мероприятий.

Торжественное открытие выставки стало настоящим праздником. На мероприятии присутствовали известные деятели культуры и искусства, молодежь, включая юнармейцев Красногвардейского района и участников программы социального развития «Орлята России» Российского движения школьников. Выступление артиста Мариинского театра Ивана Сапунова добавило мероприятию особую торжественность и эмоциональную глубину. Его проникновенное исполнение подчеркнуло важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны.

Директор музейно-выставочного центра «Россия – моя история» Олег Черняга, в своем выступлении отметил, что уличная экспозиция, посвященная «Диктанту Победы», является логическим завершением целой серии мероприятий, посвященных великой Победе, проведенных на территории парка. Он подчеркнул гордость музея за сотрудничество с «Единой Россией» в проведении патриотических акций и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие. Выставка, представляющая собой насыщенную и внимательно проработанную экспозицию, призвана не только проинформировать посетителей о «Диктанте Победы», но и вдохновить их на более глубокое изучение истории Великой Отечественной войны. Многочисленные фотографии, документы и другие экспонаты рассказывают о героизме советского народа и важности сохранения исторической памяти. Выставка становится настоящим центром притяжения для жителей и гостей Санкт-Петербурга, приглашая каждого прикоснуться к великой истории нашей страны и отдать дань уважения поколению Победы. Масштаб выставки, её тщательная подготовка и широкий охват тем подтверждают серьезный подход организаторов к делу сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма среди населения.