В Петербурге началась регистрация площадок для «Диктанта Победы — 2025»

В Санкт-Петербурге стартовала регистрация площадок для проведения «Диктанта Победы — 2025», который станет частью международной акции, организованной партией «Единая Россия». Это событие приурочено к 80-летию Великой Победы и пройдет 25 апреля одновременно во всех регионах нашей страны, а также в десятках стран за пределами России. В прошлом году в Петербурге было зарегистрировано более 260 локаций, где участники могли проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Многие из этих мест имеют особое значение, поскольку они связаны с историей того времени, что придаёт акции дополнительную глубину и важность.

«Санкт-Петербург — Город-Герой, город, который стал символом стойкости и мужества нашего народа. Здесь, где каждый камень хранит память о военных событиях, мы особенно остро ощущаем необходимость сохранить память о тех временах», — отмечает Вера Сергеева, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и региональный координатор партпроекта «Историческая память». Она добавляет, что «Диктант Победы» — это не просто мероприятие, а наш долг перед теми, кто сражался за наше мирное будущее.

Эта акция не только напоминает о величии подвига нашего народа, но и объединяет людей разных возрастов и культур. Участие в «Диктанте Победы» позволяет каждому из нас внести свой вклад в сохранение исторической памяти, а также стать частью важного события, которое объединяет нацию. Важно, что в этом мероприятии могут участвовать как школьники, так и пожилые люди, что создает уникальную возможность для обмена опытом и мнениями между поколениями.

Чтобы предложить площадку для проведения «Диктанта Победы», необходимо зайти на официальный сайт акции — диктантпобеды.рф. Подходящими местами могут быть образовательные учреждения, дома культуры, библиотеки, музеи и другие общественные пространства, готовые принять группу участников. Заявки на регистрацию площадок принимаются до конца марта, что даёт возможность всем желающим внести свой вклад в организацию события.

Регистрация участников для тестирования будет проводиться позже, также через указанный сайт. В этот же день, 25 апреля, на сайте будет доступна возможность участвовать в «Диктанте» онлайн, что позволит тем, кто не сможет присутствовать на площадках, также проверить свои знания. Это нововведение делает акцию более доступной и позволяет привлечь ещё больше участников, что, безусловно, является важным шагом в сохранении исторической памяти.

«Диктант Победы» — это не только проверка знаний, но и возможность вспомнить о тех, кто отдал свою жизнь на фронтах войны, о тех, кто работал в тылу, обеспечивая победу. Это шанс для каждого из нас не только продемонстрировать свои знания, но и задуматься о значении этих событий для нашей истории и будущего. Важно, чтобы молодое поколение знало и помнило о подвигах своих предков, ведь именно они подарили нам мирное небо и возможность жить в свободной стране.