ента новостей

12:00
В Петербурге началась регистрация площадок для «Диктанта Победы — 2025»
11:52
На Чкаловском проспекте произошло ДТП с участием автобуса
11:44
В ДТП у Сампсониевского моста пострадали три человека
11:38
В Ленобласти из автомобиля наркокурьера из Алтайского края изъяли более 4 кг «синтетики»
11:30
Жителя Калуги задержали за изнасилование несовершеннолетней в Колпино
11:24
На Дачном проспекте задержали петербуржца с мефедроном в автомобиле
10:45
В СПб разрабатывают новые методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
10:28
В Ленобласти стали производит больше электроники
09:56
В ТРК на Полюстровском проспекте избили подростка
09:48
Волейболистки петербургской «Ленинградки» обыграли нижегородскую «Спарту»
09:36
В Петербурге ищут двоих мужчин, совершивших вооруженный налет на квартиру в Невском районе
09:20
В Петербурге состоятся чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
09:00
Оборот общепита в СПб вырос на треть
08:45
Взаимодействие с мировыми судьями стало проще: в СПб заработал чат-бот
18:04
В Ленобласти росгвардейцы тренировались уничтожать БЛА
11:54
В Калининском районе задержан подозреваемый в поножовщине
11:48
В Волхове «Лада Гранта» врезалась в опору линии электропередач. Пострадали два человека
10:31
В Петербурге завершился Кубок России по подводномуu спорту
09:38
В Ленобласти столкнулись фура и микроавтобус. Один человек погиб, 11 пострадали
09:27
Пенсионеры стали активнее искать работу
08:42
В Петербурге растут зарплаты: город лидирует по темпам экономического роста
07:19
Центробанк вводит период охлаждения для кредитов
06:07
РЖД выделит часть средств на ВСМ Москва – СПб
00:04
Петербургские шахматисты Игорь Исмагилов и Лев Чернов завоевали медали на детском первенстве России в Сочи
23:40
КХЛ: СКА проиграл московскому «Динамо» 1:3, «Торпедо» разгромило «Ак Барс» 5:1
19:32
В Петербурге впервые вышли на маршрут новый «умный» трамвай и троллейбус
17:29
День защитника Отечества в СПб отметят запуском «Поезда дружбы»
17:19
Меньше петербуржцев стали ловить пьяными за рулем: статистика за год
16:08
Биатлонисты из Петербурга завоевали золото на первенствах СЗФО
15:33
Госдума приняла закон о дополнительной индексации военных пенсий в 2025 году
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге началась регистрация площадок для «Диктанта Победы — 2025»

В Петербурге началась регистрация площадок для «Диктанта Победы — 2025»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Единая Россия
В Петербурге открыта регистрация площадок для международной акции «Единой России» «Диктант Победы — 2025»

В Санкт-Петербурге стартовала регистрация площадок для проведения «Диктанта Победы — 2025», который станет частью международной акции, организованной партией «Единая Россия». Это событие приурочено к 80-летию Великой Победы и пройдет 25 апреля одновременно во всех регионах нашей страны, а также в десятках стран за пределами России. В прошлом году в Петербурге было зарегистрировано более 260 локаций, где участники могли проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Многие из этих мест имеют особое значение, поскольку они связаны с историей того времени, что придаёт акции дополнительную глубину и важность.

«Санкт-Петербург — Город-Герой, город, который стал символом стойкости и мужества нашего народа. Здесь, где каждый камень хранит память о военных событиях, мы особенно остро ощущаем необходимость сохранить память о тех временах», — отмечает Вера Сергеева, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и региональный координатор партпроекта «Историческая память». Она добавляет, что «Диктант Победы» — это не просто мероприятие, а наш долг перед теми, кто сражался за наше мирное будущее.

Эта акция не только напоминает о величии подвига нашего народа, но и объединяет людей разных возрастов и культур. Участие в «Диктанте Победы» позволяет каждому из нас внести свой вклад в сохранение исторической памяти, а также стать частью важного события, которое объединяет нацию. Важно, что в этом мероприятии могут участвовать как школьники, так и пожилые люди, что создает уникальную возможность для обмена опытом и мнениями между поколениями.

Чтобы предложить площадку для проведения «Диктанта Победы», необходимо зайти на официальный сайт акции — диктантпобеды.рф. Подходящими местами могут быть образовательные учреждения, дома культуры, библиотеки, музеи и другие общественные пространства, готовые принять группу участников. Заявки на регистрацию площадок принимаются до конца марта, что даёт возможность всем желающим внести свой вклад в организацию события.

Регистрация участников для тестирования будет проводиться позже, также через указанный сайт. В этот же день, 25 апреля, на сайте будет доступна возможность участвовать в «Диктанте» онлайн, что позволит тем, кто не сможет присутствовать на площадках, также проверить свои знания. Это нововведение делает акцию более доступной и позволяет привлечь ещё больше участников, что, безусловно, является важным шагом в сохранении исторической памяти.

«Диктант Победы» — это не только проверка знаний, но и возможность вспомнить о тех, кто отдал свою жизнь на фронтах войны, о тех, кто работал в тылу, обеспечивая победу. Это шанс для каждого из нас не только продемонстрировать свои знания, но и задуматься о значении этих событий для нашей истории и будущего. Важно, чтобы молодое поколение знало и помнило о подвигах своих предков, ведь именно они подарили нам мирное небо и возможность жить в свободной стране.

Источник: Единая Россия
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

6-03-2024, 14:47
В Петербурге стартовала регистрация площадок для «Диктанта Победы — 2024»
24-04-2023, 14:08
Музей Маринеско, Мариинский дворец, Музей обороны и блокады Ленинграда: жители Петербурга напишут «Диктант Победы» на десятках уникальных площадок
21-03-2023, 13:18
Петербург заявил уже около 80 площадок для «Диктанта Победы»
24-03-2023, 13:28
Количество подтверждённых площадок для «Диктанта Победы — 2023» в Петербурге превысило 160
3-09-2022, 15:45
Мариинский дворец стал одной из площадок «Диктанта Победы»
27-04-2023, 15:31
В Мариинском дворце написали «Диктант Победы»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:52
На Чкаловском проспекте произошло ДТП с участием автобуса
Сегодня, 11:44
В ДТП у Сампсониевского моста пострадали три человека
Вчера, 11:48
В Волхове «Лада Гранта» врезалась в опору линии электропередач. Пострадали два человека
Вчера, 09:38
В Ленобласти столкнулись фура и микроавтобус. Один человек погиб, 11 пострадали
Наверх