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Питерец.ру » События в мире » Китай заявляет, что ограничивает аборты

Китай заявляет, что ограничивает аборты

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Китай заявляет, что ограничивает аборты, чтобы продвигать гендерное равенство. Эксперты настроены скептически

На протяжении десятилетий китайские власти вводили строгие ограничения для семей, которые вынуждали миллионы женщин прерывать беременность, которую государство считало незаконной.
Эта суровая практика стала менее распространенной после того, как Китай ослабил политику одного ребенка в 2015 году. Поэтому, когда на этой неделе появились новости о том, что правительство хочет сократить аборты по «немедицинским причинам», реакция была быстрой и яростной.
Китайские социальные сети наводнили комментарии от женщин, которым надоело то, что они считают усилиями правительства по контролю над своим телом, описывающих очевидный разворот абортов на 180 градусов как отчаянную попытку ускорить сокращение рождаемости в стране.

«Женское тело стало инструментом», - говорится в одном из популярных комментариев на Weibo, китайской платформе, похожей на Twitter. «Когда (государство) хочет, чтобы вы родили ребенка, вы должны сделать это любой ценой. Когда (государство) этого не хочет, нельзя рожать даже с риском смерти».

Политика в отношении абортов была включена в обширный правительственный план по продвижению прав женщин в течение следующего десятилетия, охватывающий различные области, от образования до занятости, которые, как хвастались государственные СМИ, улучшат гендерное равенство «до более высокого уровня в новую эру».
Мера по абортам была частью более крупного раздела о репродуктивном здоровье, который включал такие положения, как повышение уровня санитарного просвещения и доступ к контрацепции. Однако, помимо этого краткого предложения, никаких других подробностей - например, как будет осуществляться ограничение на аборты или каким критериям должны будут соответствовать женщины - не было предоставлено.
Но тот факт, что об этом вообще упоминалось в обширном 10-летнем плане, вызывает беспокойство - и может быть частью правительственной кампании по увеличению рождаемости в условиях растущего демографического кризиса, - сказала Лета Хонг Финчер, автор книги Betraying Big Брат: Феминистское пробуждение в Китае ».

«Это, конечно, не тревожный общенациональный запрет на аборты, который вызвал бы огромный шум», - сказала она. «Но, на самом деле, это более очевидно, чем я ожидал, потому что он выходит в форме этого документа, выпущенного Государственным советом, общенационального политического документа».

Несмотря на свою краткость, эта строка является «заявлением о политике центрального правительства и посылает сигнал всем кадрам местного уровня (коммунистической партии), что это является приоритетом центрального правительства», - добавила она.
Аборты широко практиковались в Китае на протяжении десятилетий. В соответствии с политикой одного ребенка, введенной в 1979 году, миллионы женщин в год были вынуждены прервать «незаконную» беременность. Традиционное предпочтение сыновей также привело к увеличению числа абортов по признаку пола, при этом семьи часто предпочитают абортировать девочек. Это способствовало значительному перекосу гендерного соотношения: перепись 2021 года показала, что в стране с населением 1,4 миллиарда мужчин было почти на 35 миллионов больше, чем женщин.
Но за последнее десятилетие Китай полностью изменил курс, поскольку он начал считаться с последствиями своей политики одного ребенка - быстрым старением населения и сокращением рабочей силы, которые угрожали экономическому росту страны.
Чтобы поднять стремительно падающий уровень рождаемости, Китай в 2016 году ввел в действие политику двух детей, а в августе этого года - политику трех детей. Правительство также начало агрессивную пропагандистскую кампанию, призывающую женщин иметь больше детей, а некоторые местные власти даже предлагают финансовые стимулы для семей.

Пока что их усилия в лучшем случае вызывают вялую реакцию. Многие женщины, которые теперь имеют более широкие возможности для получения образования и карьерного роста, чем в прошлом, не хотят расширять свои семьи - особенно с другими препятствиями, такими как высокая стоимость жизни и укоренившиеся гендерные нормы, которые перекладывают уход за детьми на плечи матерей.
Количество абортов также осталось высоким, даже после того, как политика одного ребенка была ослаблена, а правительство ввело уголовную ответственность за прерывание беременности по признаку пола. По данным Reuters со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения Китая, в период с 2014 по 2018 год в среднем выполнялось 9,7 миллиона прерываний в год.
В ответ власти все чаще выражали озабоченность по поводу абортов, а государственные СМИ предупреждали, что они «очень вредны» и могут вызвать «серьезные психологические расстройства» у незамужних женщин. В 2018 году провинция Цзянси запретила аборты по немедицинским причинам после 14-й недели, присоединившись к нескольким другим провинциям с аналогичными правилами.

«Вся история планирования народонаселения в Китае ... была невероятно жестокой и насильственной», - сказал Хун Финчер. «Поэтому я думаю, что есть много причин для серьезного беспокойства по поводу этого полного поворота на 180 градусов, исходящего от центрального правительства, которое заявляет, что сейчас Китаю необходимо сократить количество немедицинских абортов».

Некоторые эксперты, однако, предостерегают, что пока рано говорить о том, каковы будут последствия, тем более, что это не первый раз, когда правительство сигнализирует о таких намерениях. Последний 10-летний план развития женщин, опубликованный в 2011 году, также был направлен на «снижение количества абортов» и нежелательной беременности в целом за счет улучшения полового воспитания и доступа к контрацепции.

«Это не новая политика», - сказала Фэн Юань, феминистка и активистка. «В настоящее время мы не видим причин для более строгого (выполнения)».

Кроме того, добавила она, несколько других стран также ограничивают прерывание беременности сроком более 14 недель по соображениям здоровья и безопасности. Причина, по которой эта политика вызывает сейчас дебаты, заключается в том, что «внимание и внимание к проблеме изменились, и люди обеспокоены ограничениями их прав на контроль над своим телом», - сказала она.
Правительство также, вероятно, будет осторожно подходить к этому вопросу, сказал Хонг Финчер. Власти осознают, что это деликатная, противоречивая тема, которая может вызвать негативную реакцию общественности, особенно в связи с растущим осознанием женщинами своих прав и телесной свободы.
Но, тем не менее, если рассматривать в контексте ускоренных усилий правительства по защите детей, а также жестких репрессий против феминистского движения Китая в последние годы, политика, обнародованная в понедельник, не сулит ничего хорошего женщинам в стране.

«Есть такая риторика, что Коммунистическая партия была основана на основе гендерного равенства ... это буквально закреплено в Конституции», - сказал Хонг Финчер.
«Но факт в том, что, просто глядя на свидетельства того, что уже довольно много лет ... правительственное движение выступало против защиты прав женщин, против гендерного равенства. Я думаю, что направление теперь ясно».
Источник: CNN
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