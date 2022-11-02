В Петербурге 8 ноября завоют сирены системы оповещения

В Петербурге 8 ноября будет проведена комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения, извещает пресс-служба Смольного. Горожане услышат сирены в период с 10:35 до 11:00.

Во время проверки специалисты изучат готовность электромеханических и электронных сирен, специализированных техсредств оповещения, а также устройств информирования и оповещения. Оповещение будет транслироваться в том числе по радио и ТВ.

"Для качественной подготовки и проведения комплексной проверки назначена соответствующая комиссия из представителей Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Комитета по информатизации и связи, СПб ГКУ "Городской мониторинговый центр", операторов связи и других организаций, привлекаемых к оповещению населения", — уточнили в городской администрации.

Отметим, что изначально проверка сирен должна была пройти ещё 5 октября, однако тогда её без объяснения причин отложили.