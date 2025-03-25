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Питерец.ру » Общество » Информацию о мерах родительского контроля обновили на портале «Госуслуги»

Информацию о мерах родительского контроля обновили на портале «Госуслуги»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
С помощью инструментов родительского контроля можно блокировать нежелательные сайты, устанавливать ограничения на пребывание в онлайне. 

С помощью инструментов родительского контроля можно блокировать нежелательные сайты, устанавливать ограничения на пребывание в онлайне.

«Новые возможности позволяют родителям установить ограничения по времени в сети, а также настроить безопасные зоны, такие как территория школы», – отметили там.

Как рассказали в МВД, если ребенок покинет установленную родителями зону, то последние получат соответствующее уведомление. Для экстренных случаев предусмотрена кнопка SOS. С ее помощью ребенок может получить экстренную помощь.

На портале Объясняем.РФ отметили, что на «Госуслугах» в помощь родителям аккумулированы материалы о современных средствах контроля и полезных ресурсах по теме безопасности детей. «На портале представлены бесплатные онлайн-курсы, статьи, квизы и другие ресурсы, которые помогут лучше понять, как защитить детей в интернете, а также в доступной форме рассказано о том, что такое средства родительского контроля. Например, родители, используя инструменты родительского контроля, могут ограничить своего ребенка от доступа к нежелательным сайтам, отслеживать местоположения детей и установить ограничения по времени в сети», – говорится в сообщении.

Статистика преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних граждан, к сожалению, неутешительная, отмечает член комитета по информполитике Госдумы, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«По данным Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, в 2023 году было совершено порядка 100 тыс. преступлений в отношении детей и подростков. При этом по итогам 2024 года выросло число особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними – сразу на 22%. К причинам роста показателя правоохранители относят безнадзорность, пагубные привычки, воспитание в неблагополучном социальном окружении и низкий уровень правосознания», – отметил депутат.

В настоящее время ребенок, с одной стороны, сталкивается со вседозволенностью, а с другой – с принципиально новыми угрозами, подчеркнул депутат. «О которых мы в своем детстве, к примеру, могли даже не подозревать. При этом столкнуться с угрозой можно не только в физическом, но и в виртуальном пространстве. Если мы говорим о последнем, то речь, конечно, о кибермошенничестве, буллинге и потреблении нежелательного контента. Сегодня даже школьники из младших классов могут стать жертвами телефонных злоумышленников, а количество дезинформации в сети остается на стабильно высоком уровне. Напомню, что, по данным АНО

«Диалог», до 64% россиян сталкиваются с фейками в интернете хотя бы раз в неделю, и дети не исключение», – отметил депутат.
Функцией родительского контроля сегодня пользуется почти четверть современных родителей, сказал Немкин со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ. «Сегодня сервисы родительского контроля, конечно, должны получать как можно большее распространение. Новые технологии позволят обезопасить ребенка как в цифровом, так и в реальном пространствах, а также предупредят совершение необдуманных поступков», – рассказал депутат.

Немкин пояснил, что в базовый функционал таких сервисов входят возможность фильтрации сайтов и контента, мониторинг онлайн-активности и отслеживание местоположения.

«Это технологическая база, которую сегодня должен использовать любой родитель. Но важно, чтобы взрослые самостоятельно обсуждали с детьми тему безопасности и регулярно напоминали о правилах поведения в тех или иных ситуациях. Необходимо не просто контролировать детей, но и воспитывать в них сознательное отношение к своей же собственной жизни», – подчеркнул депутат.
Источник: Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина
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