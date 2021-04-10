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Питерец.ру » Экономика » Помогают родителям

Помогают родителям

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербуржцы тратят примерно 13 тыс. рублей на помощь родителям

«Питерец.ру» отмечает, что многие пожилые люди сегодня не надеются на свою пенсию. Прожить на такие деньги невозможно, поэтому пенсионеры вынуждены полагаться на детей. Петербуржцы, которые помогают своим родителям, тратят на это примерно 13 тыс. руб. в месяц. По России данный показатель составляет 8 тыс. руб.

При этом регулярную помощь родителям оказывают 22% детей, 36% делают это в случае необходимости. 8% вообще не помогают своим пожилым мамам и папам. Но также есть немало людей, которые получают помощь от родителей. Таковых насчитывается примерно 25%.

Материальная поддержка пенсионеров – довольно сложный вопрос. Российская экономика устроена так, что данная категория граждан не получает достаточного материального обеспечения.

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