ента новостей

19:44
Общественники предлагают ввести специализированные сим-карты для детей и подростков
19:39
Выставка работ Анатолия Заславского «Мастерская в лицах»
16:51
«Вместо тюльпанов – свалка»: жители Невского района пожаловались на мусор вдоль дороги
11:32
Единая карта петербуржца расширит свой функционал
10:38
В Купчино обокрали пожилую женщину
10:11
В Ленобласти задержали убийцу пожилой женщины
08:03
Активисты против ресторана
07:41
Что с белыми медведями?
22:49
СКА крупно победил ЦСКА и возглавил Западную конференцию
16:15
Международный фестиваль «Русь танцевальная»
15:20
Премьера новой версии мюзикла «Мама-кот»
15:09
В Петербурге пройдет международный слет «Внуки Победы»
15:05
Выставка «Антарктида: два века исследования»
14:40
Фестиваль культуры народов Китая "Легенды и предания Поднебесной"
10:55
В Ленобласти таксист изнасиловал школьницу
10:40
В Петербурге школьница выпрыгнула из окна
08:38
Петербуржцы наблюдали световые столбы
08:08
Реконструкция ТРК
18:56
Концерт ансамбля “Ленинградский Патефон”
18:53
Масленичная неделя в Историческом парке
18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
13:40
«Ленинградка» сыграет в плей-офф волейбольной Суперлиги
09:05
Трамп захотел примирения
08:14
Как выбирать торты и пирожные
09:36
Чего боятся люди в случае ухода Путина
09:12
Летать стали чаще
22:18
«Зенит» проиграл в Евролиге и с Хавьером Паскуалем во главе
19:55
Проект Театр Звука EFIR cнова в Санкт-Петербурге
19:52
Презентация книги стихов Сергея Казука
19:47
В Петербурге изъяли 128 килограммов запрещённой к ввозу продукции
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Общественники предлагают ввести специализированные сим-карты для детей и подростков

Общественники предлагают ввести специализированные сим-карты для детей и подростков

0
75
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ОНФ
ОНФ в Санкт-Петербурге предлагает правительству РФ ввести специализированные сим-карты для детей и подростков

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге направили в правительство Российской Федерации обращение с просьбой рассмотреть возможность введения специализированных сим-карт для детей и подростков. Общественники обратили внимание на то, что обеспечение информационной безопасности детей является важнейшей задачей современного общества.

Как бы ни пытались взрослые контролировать Всемирную паутину, она преподносит все новые и новые угрозы, направленные на самую незащищенную категорию граждан – детей. И запретительные меры являются в этом вопросе самыми неэффективными.

Представители ОНФ напомнили, что дети и подростки, рожденные в век информационных потоков, прекрасно в них ориентируются и с легкостью обходят все ограничения и контроли, которые устанавливают взрослые, и это все чаще приводит к трагедиям. Наибольшую угрозу жизни несовершеннолетних на сегодняшний день представляют мобильные гаджеты, с помощью которых ребенок выходит в интернет, а также может вступить в неконтролируемые контакты с киберпреступниками.

Ограничения, предусмотренные действующим законодательством, на таких устройствах неэффективны, потому что сим-карты, установленные на мобильных устройствах, которыми пользуются несовершеннолетние, зарегистрированы на взрослых, так как у детей, как правило, паспорта еще нет. Таким образом, основной проблемой на данный момент является отсутствие механизмов контроля безопасного нахождения подростков в интернете.

«Для решения данного вопроса ОНФ предлагает обязать операторов мобильной связи выпустить детские и подростковые сим-карты с установленными фильтрами от вредоносного программного обеспечения и контента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов.

При этом продавцов необходимо будет обязать продавать такие сим-карты детям от 14 до 18 лет только после того, как они предъявят свидетельство о рождении или паспорт. Для реализации данной инициативы необходимо принять законодательные акты на федеральном и региональном уровнях о строгой регламентации оборота сим-карт в соответствии с возрастом пользователей мобильной связи и интернета.

Источник: ОНФ в Санкт-Петербурге
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

1-04-2019, 16:34
Общественники против планов заменить зеленые зоны автостоянками в Выборгском районе
9-11-2018, 11:21
Общественники взяли на контроль ситуацию с дорогой в Мурино
24-10-2018, 07:07
Безопасность детей в интернете
23-10-2018, 15:06
В Петербурге общественники присоединились к всероссийской акции «Дорога в школу»
26-09-2018, 10:23
Общественники обсудили проблемы сохранения мужского здоровья
9-01-2018, 17:32
«Новогоднее чудо» в Санкт-Петербурге

Происшествия на дорогах

0
200
24-02-2020, 18:49
ДТП с летальным исходом в Ленобласти
0
471
18-02-2020, 09:55
В Петербурге задержали водителя сбившего насмерть пешехода и скрывшегося с места ДТП
0
476
17-02-2020, 12:14
В Петербурге иномарка сбила школьницу
0
625
10-02-2020, 12:23
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
Наверх