Общественники предлагают ввести специализированные сим-карты для детей и подростков

Активисты Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге направили в правительство Российской Федерации обращение с просьбой рассмотреть возможность введения специализированных сим-карт для детей и подростков. Общественники обратили внимание на то, что обеспечение информационной безопасности детей является важнейшей задачей современного общества.

Как бы ни пытались взрослые контролировать Всемирную паутину, она преподносит все новые и новые угрозы, направленные на самую незащищенную категорию граждан – детей. И запретительные меры являются в этом вопросе самыми неэффективными.

Представители ОНФ напомнили, что дети и подростки, рожденные в век информационных потоков, прекрасно в них ориентируются и с легкостью обходят все ограничения и контроли, которые устанавливают взрослые, и это все чаще приводит к трагедиям. Наибольшую угрозу жизни несовершеннолетних на сегодняшний день представляют мобильные гаджеты, с помощью которых ребенок выходит в интернет, а также может вступить в неконтролируемые контакты с киберпреступниками.

Ограничения, предусмотренные действующим законодательством, на таких устройствах неэффективны, потому что сим-карты, установленные на мобильных устройствах, которыми пользуются несовершеннолетние, зарегистрированы на взрослых, так как у детей, как правило, паспорта еще нет. Таким образом, основной проблемой на данный момент является отсутствие механизмов контроля безопасного нахождения подростков в интернете.

«Для решения данного вопроса ОНФ предлагает обязать операторов мобильной связи выпустить детские и подростковые сим-карты с установленными фильтрами от вредоносного программного обеспечения и контента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов.

При этом продавцов необходимо будет обязать продавать такие сим-карты детям от 14 до 18 лет только после того, как они предъявят свидетельство о рождении или паспорт. Для реализации данной инициативы необходимо принять законодательные акты на федеральном и региональном уровнях о строгой регламентации оборота сим-карт в соответствии с возрастом пользователей мобильной связи и интернета.