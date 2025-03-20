Росгвардейцы приняли участие в проведении рейда на Апраксином дворе

В Санкт-Петербурге на Апраксином дворе военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии, сотрудники СОБР «Гранит» и ОМОН «Бастион» Росгвардии оказали силовую поддержку сотрудникам полиции, органов военного управления, миграционной службы, комитета по законности, городского комитета по контролю за имуществом и комитет имущественных отношений в проведении рейда.

Помимо изъятия контрафактной продукции, автомобилей и техники, сноса незаконных ларьков и построек, проверяются иностранные граждане на предмет законности их пребывания в стране и постановке на воинский учет в случае, если получено гражданство.