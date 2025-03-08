Около тысячи букетов изъяли у нелегальных торговцев в Петербурге

«Питерец.ру» сообщает, что вчера в СПб проведена очередная операция по борьбе с нелегальной торговлей. На этот раз выявляли незаконных продавцов цветов. В итоге сотрудники контролирующих органов изъяли около тысячи букетов, продававшихся в неустановленных местах.

Изъятые цветы будут уничтожены, а нелегальные торговцы привлечены к ответственности. Контролирующие органы напоминают горожанам о необходимости покупать цветы только в специализированных магазинах и на официальных рынках.

Нелегальные торговцы нарушают правила, не платят налоги и не обеспечивают безопасность своей продукции. Несмотря на праздник, необходимость соблюдать закон никто не отменял.