Торговцев-нелегалов активно штрафовали в 2024 году

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб в 2024 году провели масштабную работу по борьбе с нелегальной торговлей. В результате было выявлено множество нарушителей, которые понесли наказание.

Сумма штрафов, наложенных на нелегальных торговцев, составила более 71 млн. руб. Эти средства будут направлены на развитие города и улучшение его инфраструктуры. Борьба с нелегальной торговлей продолжается по сей день. Городские власти намерены усилить меры по выявлению и пресечению таких нарушений.

В ККИ отмечают, что нелегальная торговля процветает в районе ст. метро, где пассажиры делают пересадку, а также у ТЦ и в местах, имеющих давнюю торговую историю – например, в Апраксином дворе. Нелегалы торгуют овощами и фруктами, корюшкой, чулочно-носочной продукцией и другими товарами.