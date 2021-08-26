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Питерец.ру » Общество » Чиновники борются с нелегальной торговлей

Чиновники борются с нелегальной торговлей

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Ревизоры столкнулись сопротивлением со стороны нелегальных торговцев

Никто не запрещает людям вести торговлю в Петербурге. Только вот торговать нужно легально, не прибегая к нарушениям. Однако некоторых торговцев, похоже, эти положения закона не волнуют. Главное для них – извлекать прибыль, а все остальное неважно.

«Питерец.ру» сообщает, что представители ККИ провели рейд с целью выявления нелегальных точек уличной торговли. Чиновники Смольного осуществляли проверку у ст. метро «Ломоносовская». В результате было найдено семь нелегальных точек, где у продавцов не оказалось документов.

Там торговали трикотажем, очками, наушниками, булками и пирожками. Столы были демонтированы, а автолавки – помещены на склад временного хранения. Две женщины попытались оказать сопротивление ревизорам. Они расталкивали чиновников и не собирались отдать товар. В адрес чиновников посыпались угрозы и ругательства. Нарушительниц даже пришлось отправить в отделение полиции. Теперь этим женщинам придется отвечать за противодействие проверяющим.

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