Чиновники борются с нелегальной торговлей

Никто не запрещает людям вести торговлю в Петербурге. Только вот торговать нужно легально, не прибегая к нарушениям. Однако некоторых торговцев, похоже, эти положения закона не волнуют. Главное для них – извлекать прибыль, а все остальное неважно.

«Питерец.ру» сообщает, что представители ККИ провели рейд с целью выявления нелегальных точек уличной торговли. Чиновники Смольного осуществляли проверку у ст. метро «Ломоносовская». В результате было найдено семь нелегальных точек, где у продавцов не оказалось документов.

Там торговали трикотажем, очками, наушниками, булками и пирожками. Столы были демонтированы, а автолавки – помещены на склад временного хранения. Две женщины попытались оказать сопротивление ревизорам. Они расталкивали чиновников и не собирались отдать товар. В адрес чиновников посыпались угрозы и ругательства. Нарушительниц даже пришлось отправить в отделение полиции. Теперь этим женщинам придется отвечать за противодействие проверяющим.