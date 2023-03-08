Ликвидация нелегальных точек продолжается

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице закрыли очередные объекты нелегальной торговли. Речь идет о 41 участке площадью 650 кв. м. Это было сделано усилиями комитета ККИ.

Объекты были закрыты в 10 районах города. Главной причиной данного факта стало отсутствие законных оснований на работу этих точек. У половины владельцев тех ларьков были просрочены договоры аренды, у остальных – такие договоры вообще отсутствовали.

Оборудование торговцев было изъято и перемещено на склад временного хранения. В отношении этих людей возбуждены административные дела. Нарушителям грозят серьезные штрафы.

Напоминаем, что в Петербурге постоянно проходят рейды, в ходе которых выявляют нелегальные торговые объекты. Эти меры оказываются эффективными.