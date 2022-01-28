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Питерец.ру » Статьи » Праздники, торжества » Какие цветы выбрать в подарок к 8 марта

Какие цветы выбрать в подарок к 8 марта

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
PiXABAY
Букет цветов – это один из самых популярных подарков, который дарят и в будни, и в праздники

Букет цветов – это один из самых популярных подарков, который дарят и в будни, и в праздники. И уж тем более, без яркой и красочной флористической композиции невозможно представить себе прекрасный весенний праздник 8 марта. Большинство мужчин предпочитают покупать розы на 8 марта, но ассортимент цветов постоянно расширяется и теперь каждый покупатель сможет подобрать букет в соответствии со своими вкусами.

Как выбрать цветы в подарок к 8 марта

При выборе букета очень важно обратить внимание не только на общую картинку, но и на каждую его составляющую. Именно от наполнения будет зависеть срок годности букета, а значит и то впечатление, которое он произведет на адресата.

Самыми стойкими растениями, которые способны не утрачивать своей красоты в течение десяти и более дней после срезки, считаются гортензии, альстромерии и розы. Конечно, немалое значение здесь играют условия хранения и транспортировки.

Почему пользователям выгодно заказывать цветы в онлайн-магазине

У службы доставки имеются следующие преимущества:

  • Превосходная свежесть каждого бутона. Сюда поступают цветы от проверенных производителей из Голландии, Эквадора, России и др. Компания ценит свою репутацию, поэтому здесь внимательно следят за режимом хранения цветов. Для доставки букетов используют личное авто сотрудников.
  • Оперативная доставка. Непосредственно после оплаты и сборки букет отправляют клиенту. В большинстве подобных сервисов цветы доставляют адресату в течение одного-трех часов.
  • Большой выбор. Огромный ассортимент службы доставки приятно удивит самого взыскательного пользователя. Помимо классических букетов, здесь можно оформить заказ на живые цветы в корзинах и шляпных коробках, штучные растения, комнатные цветы. Также для оформления можно использовать воздушные гелиевые шары, открытки, сетку и другие атрибуты.
  • Доступные цены. Стоимость букетов в интернет-магазине остается доступной.

Пользователь может выбрать букет в каталоге компании. Здесь предложены подарки на любой вкус и кошелек. Для тех кто не нашел букета, подходящего случаю, свои услуги предлагают опытные мастера, которые готовы составить любую цветочную композицию с учетом пожеланий клиента.

Цветы – это отличный способ сделать праздничным и ярким самый обыкновенный день. Поэтому вряд ли стоит ждать какого-то особенного случая, чтобы сделать приятный сюрприз близкому человеку.

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