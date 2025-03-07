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В Петербурге заработала виртуальная карта «Подорожник»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
После успешного тестирования в петербургском транспорте заработала виртуальная карта «Подорожник»

В Санкт-Петербурге завершились испытания нового мобильного приложения для оплаты проезда в общественном транспорте – виртуального аналога популярной транспортной карты "Подорожник". Теперь это приложение доступно для загрузки всем пяти миллионам пассажиров, ежедневно пользующихся услугами петербургского метрополитена и наземного транспорта. Это событие знаменует собой значительный шаг в цифровой трансформации городской транспортной системы, призванный значительно упростить и ускорить процесс оплаты проезда для миллионов горожан.

Главное преимущество виртуального "Подорожника" перед его пластиковым предшественником – это беспрецедентная простота пополнения баланса. Забудьте о долгих очередях в кассах и необходимости посещения специальных пунктов продажи или терминалов для активации билетов. Теперь пополнить баланс можно в любое удобное время, буквально в несколько кликов, прямо со своего смартфона. Это не только экономит время, но и исключает вероятность забыть вовремя пополнить карту перед поездкой, что часто становилось причиной неудобств для пассажиров.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность этого проекта, отметив, что запуск виртуального "Подорожника" является очередным шагом в развитии цифровой инфраструктуры города. "Цифровизация общественного транспорта в Петербурге набирает обороты", – заявил он. – "Приложение разработано с целью максимального удобства и экономии времени для наших жителей". Приложение позволяет приобретать все типы билетов, включая популярные месячные проездные для метро и наземного транспорта, а также краткосрочные билеты – на 90 минут или на сутки. В планах разработчиков – добавление в приложение возможности приобретения льготных билетов, что сделает его еще более универсальным и удобным для всех категорий пассажиров.

Функционал приложения выходит далеко за рамки простой покупки билетов. Пользователи имеют доступ к подробной истории всех своих платежей и поездок, что позволяет легко контролировать расходы и отслеживать маршруты. Более того, приложение интегрировано с порталом общественного транспорта Санкт-Петербурга, предоставляя возможность построения оптимального маршрута с учетом различных факторов, таких как время в пути, наличие пересадок и даже дорожных условий в режиме реального времени. Это особенно полезно для туристов и гостей города, а также для жителей, планирующих сложные поездки с несколькими пересадками.

Начальное тестирование приложения проводилось в 2024 году с участием 25 тысяч добровольцев. Их обратная связь и опыт использования помогли разработчикам улучшить приложение и устранить все выявленные недочеты перед его официальным запуском. Пользователи, принимавшие участие в бета-тестировании, должны переустановить приложение и авторизоваться с помощью своей учетной записи. Все приобретенные ими ранее билеты будут сохранены.

Загрузить виртуальный "Подорожник" можно в официальных магазинах приложений – App Store для устройств Apple и Google Play для устройств на Android. Приложение легко узнать по характерной эмблеме – зеленому кругу с изображением листа подорожника. Подробная инструкция по использованию приложения доступна на официальном сайте и внутри самого приложения, что делает его использование максимально интуитивно понятным даже для неопытных пользователей. В целом, запуск виртуального "Подорожника" – это значительное улучшение для всех жителей и гостей Санкт-Петербурга, делающее передвижение по городу еще более комфортным и удобным. Это яркий пример того, как цифровые технологии могут эффективно улучшать качество жизни в мегаполисе.

Источник: Администрация Петербурга
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