В СПб начнут тестировать «Виртуальный Подорожник»

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб начинают тестировать приложение «Виртуальный Подорожник». Пробную версию этого сервиса могут подключить 10 тыс. граждан. Петербуржцы, желающие присоединиться к проверке приложения, могут подать соответствующую заявку на сайте перевозчика.

Новое приложение значительно упростить оплату проезда в наземном транспорте и метро. Теперь петербуржцам не будет отправляться в кассу. Перед установкой сервиса необходимо принять приглашение, которое после одобрения заявки придет на email. Далее нужно будет сказать само приложение и приступить к тестированию.

В «Виртуальном Подорожнике» содержатся подробные инструкции по поводу покупки билетов и пополнении баланса. Для владельцев устройств на платформе Android при скачивании может понадобиться VPN.