Зачем Петербургу «Тройка»?

«Питерец.ру» сообщает, что Северной столице предложили перейти на другую систему оплаты общественного транспорта. Сейчас в Петербурге используют карту «Подорожник». Однако городу предлагают перейти на московскую систему «Тройка». С соответствующим предложением выступил глава транспортного департамента Москвы Максим Ликсутов.

Однако решение о таком переходе в Петербурге не приняли. Скорее всего, в городе так и останется система «Подорожник». На то есть объективные причины: технологически карты практически не отличаются, а переход на другую систему обернется для Петербурга большими затратами. «Подорожник» уступает «Тройке» лишь количеством способов пополнения и активации карты.