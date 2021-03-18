ента новостей

08:41
Зачем Петербургу «Тройка»?
08:12
Байден агрессивен
01:09
Вендел стал героем победы «Зенита» над ЦСКА в важнейшем матче чемпионата России
23:11
Летчики сверхзвуковых истребителей Западного военного округа провели боевые стрельбы
14:10
Россельхознадзор уничтожил 5,5 тонн гороха из Китая
14:05
В Петербурге ребенок выпал из окна на 7 этаже
12:57
В Петербурге полицейские задержали «теневых» банкиров
12:53
В Петербурге полицейские пресекли бизнес двух братьев аферистов
08:53
Выросли продажи студенческих проездных
08:11
Что тормозит вакцинацию
02:06
Капитан молодёжной команды петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался после игровой травмы
16:10
Квест «Легенда средневековой Руси – Александр Невский»
15:30
Мультимедийная выставка Universum
15:10
В ленобласти фюзеляж штурмовика Ил-2 восстановлен военнослужащими поискового батальона ЗВО
15:07
На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд
12:56
В Ленобалсти произошел вооруженный конфликт со стрельбой
11:50
В Ленобласти мужчина из окна застрелил собаку
11:44
В Ленобласти пенсионер перечислил аферистам 71500 рублей
08:54
К вакцинации пропадает интерес
07:47
Где самый грязный воздух?
19:51
Россельхознадзор предотвратил ввоз 78 тонн небезопасного индийского риса
19:47
Район гидрографической службы Финского залива получил свою эмблему
19:46
Концерт Элисо Вирсаладзе
19:35
Фестиваль современного искусства ArtFan FEST 2021
12:59
В Ленобласти вручены звания почетных работников культуры
12:34
В Ленобласти цыганка выманила у пенсионерки 200 тысяч рублей
12:22
В Петербурге девушка выжила после падения с 4 этажа
11:59
В Ленобласти у ночного клуба мужчина устроил стрельбу из травмата
11:54
В Кудрово пресечена деятельность организованной группы, распространявшей наркотики
10:01
Спрос на комнаты вырос
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Зачем Петербургу «Тройка»?

Зачем Петербургу «Тройка»?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Петербургу предложили отказаться от системы «Подорожник»

«Питерец.ру» сообщает, что Северной столице предложили перейти на другую систему оплаты общественного транспорта. Сейчас в Петербурге используют карту «Подорожник». Однако городу предлагают перейти на московскую систему «Тройка». С соответствующим предложением выступил глава транспортного департамента Москвы Максим Ликсутов.

Однако решение о таком переходе в Петербурге не приняли. Скорее всего, в городе так и останется система «Подорожник». На то есть объективные причины: технологически карты практически не отличаются, а переход на другую систему обернется для Петербурга большими затратами. «Подорожник» уступает «Тройке» лишь количеством способов пополнения и активации карты.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-03-2017, 11:29
Объединение проездных
2-11-2018, 08:16
«Подорожник» для области
4-02-2017, 08:32
Проблема с картами метро
25-11-2012, 08:54
По проездному «Подорожник» можно будет бесплатно посетить музей
16-03-2016, 21:15
«Подорожник» в виде брелока
4-02-2016, 08:11
Петербург переходит на смешанную систему выборов

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
152
11-03-2021, 15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
0
603
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
1 070
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
1 177
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
Наверх